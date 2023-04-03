Para continuar crescendo, Grupo Coutinho aprofunda governança corporativa

O Grupo Coutinho é o controlador das redes Extrabom, Atacado Vem e Extraplus Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação

No máximo em 2025, Luiz Coutinho, atual CEO do Grupo Coutinho, deixará o comando e passará para o Conselho de Administração. Seu filho Fabrício Coutinho, atualmente na vice-presidência de Administração e Finanças, assumirá a presidência. A troca faz parte de um projeto mais amplo, que visa melhorar os fundamentos corporativos da empresa fundada em 1978 por Luiz Coutinho e seu pai, Mario Coutinho, e colocar o grupo em condições de continuar crescendo no longo prazo.

O Grupo Coutinho é dono das marcas Extrabom, Extraplus e AtacadoVem. Com 6,2 mil funcionários, a rede possui 43 lojas e faturou R$ 2,2 bilhões no ano passado. A meta é fechar 2025 com 50 lojas e faturando R$ 3 bilhões. Tudo caminha para a meta ser batida, o plano agora é estruturar a empresa para crescer a partir de 2025.

"Estamos trabalhando muito forte para termos uma boa governança. Acreditamos muito nisso. Há quatro anos que a BDO faz a nossa auditoria externa, o que já nos ajudou bastante, mas vamos além. Agora no segundo semestre vamos criar um conselho consultivo, com conselheiros internos e externos. É a semente do Conselho de Administração, que vamos instalar no ano que vem. Eu vou para o Conselho de Administração e o Fabrício assume o comando executivo da empresa até, no máximo, 2025. A transição já está andando", explica Luiz Coutinho.