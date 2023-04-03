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Varejo

Para continuar crescendo, Grupo Coutinho aprofunda governança corporativa

Diante do desafio de seguir em uma expansão sustentada, já entrou no radar dos donos do Extrabom, Extraplus e AtacadoVem a possibilidade de abrir capital

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

03 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

O grupo Coutinho, controlador das redes Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, abriu processo seletivo para a contratação de 380 profissionais.
O Grupo Coutinho é o controlador das redes Extrabom, Atacado Vem e Extraplus Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação
No máximo em 2025, Luiz Coutinho, atual CEO do Grupo Coutinho, deixará o comando e passará para o Conselho de Administração. Seu filho Fabrício Coutinho, atualmente na vice-presidência de Administração e Finanças, assumirá a presidência. A troca faz parte de um projeto mais amplo, que visa melhorar os fundamentos corporativos da empresa fundada em 1978 por Luiz Coutinho e seu pai, Mario Coutinho, e colocar o grupo em condições de continuar crescendo no longo prazo.
O Grupo Coutinho é dono das marcas Extrabom, Extraplus e AtacadoVem. Com 6,2 mil funcionários, a rede possui 43 lojas e faturou R$ 2,2 bilhões no ano passado. A meta é fechar 2025 com 50 lojas e faturando R$ 3 bilhões. Tudo caminha para a meta ser batida, o plano agora é estruturar a empresa para crescer a partir de 2025.
"Estamos trabalhando muito forte para termos uma boa governança. Acreditamos muito nisso. Há quatro anos que a BDO faz a nossa auditoria externa, o que já nos ajudou bastante, mas vamos além. Agora no segundo semestre vamos criar um conselho consultivo, com conselheiros internos e externos. É a semente do Conselho de Administração, que vamos instalar no ano que vem. Eu vou para o Conselho de Administração e o Fabrício assume o comando executivo da empresa até, no máximo, 2025. A transição já está andando", explica Luiz Coutinho.
Diante do desafio de continuar crescendo de maneira sustentada, já entrou no radar da empresa a possibilidade de uma abertura de capital, caminho já trilhado por varejistas de outros estados do porte do Grupo Coutinho. "Vamos começar a debater o planejamento 2025/28 no começo do ano que vem. Abertura de capital é um assunto que certamente virá à tona, afinal, chegamos a um tamanho considerável e este é um caminho natural para seguirmos avançando. Não é algo simples, não vai acontecer rápido, mas certamente entrará na nossa discussão estratégica", assinalou o empresário.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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