Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infraestrutura

Mais um voo internacional no Aeroporto de Vitória

A Zurich Airport do Brasil tem negociações avançadas para trazer mais um voo internacional de cargas para o terminal capixaba

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 19:13

Públicado em 

12 jul 2023 às 19:13
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação
A Zurich Airport do Brasil tem negociações avançadas para trazer mais um voo internacional de cargas para o Aeroporto de Vitória. Hoje, já há uma rota semanal vinda de Miami que opera desde os anos 90 por aqui. Os executivos da concessionária não disseram de onde virá o voo, mas afirmaram que a intenção é reforçar a vocação do terminal capixaba para cargas.
"O Aeroporto de Vitória está entre os que mais movimentam cargas no Brasil. Somos muito procurados pelos operadores por causa da localização, próxima dos grandes centros, e por causa dos incentivos ficais", explicou Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport do Brasil.
No final do mês passado, a concessionária anunciou um acordo com a Azul para a construção de terminal de cargas doméstico usando o espaço do antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória. Atualmente, a Azul Cargo transporta, em Vitória, 393 mil pacotes - 1,2 mil toneladas - por mês. Com a expansão, a empresa prevê uma demanda média de 432 mil pacotes (1,3 mil toneladas), um crescimento de 10%. Os produtos relacionados ao e-commerce representam boa parte da demanda da Azul Cargo - calçados, vinhos, eletrônicos em geral, peças automotivas e produtos farmacêuticos.
Sobre a possibilidade de Vitória ter um voo internacional de passageiros, as chances, hoje, são as mesmas de o Penedo sair do lugar.
Mais um voo internacional no Aeroporto de Vitória

Veja Também

Vale promete entregar até 2030 ferrovia entre Santa Leopoldina e Anchieta

Extrabom quer 50 lojas de autoatendimento abertas até o final de 2023

Tebet vem ao ES e vai receber de Casagrande uma lista de pedidos

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Economia espírito santo Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados