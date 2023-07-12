Mais um voo internacional no Aeroporto de Vitória

A Zurich Airport do Brasil tem negociações avançadas para trazer mais um voo internacional de cargas para o Aeroporto de Vitória
. Hoje, já há uma rota semanal vinda de Miami que opera desde os anos 90 por aqui. Os executivos da concessionária não disseram de onde virá o voo, mas afirmaram que a intenção é reforçar a vocação do terminal capixaba para cargas.
"O Aeroporto de Vitória está entre os que mais movimentam cargas no Brasil. Somos muito procurados pelos operadores por causa da localização, próxima dos grandes centros, e por causa dos incentivos ficais", explicou Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport do Brasil.
No final do mês passado, a concessionária anunciou um acordo com a Azul para a construção de terminal
de cargas doméstico usando o espaço do antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória. Atualmente, a Azul Cargo transporta, em Vitória, 393 mil pacotes - 1,2 mil toneladas - por mês. Com a expansão, a empresa prevê uma demanda média de 432 mil pacotes (1,3 mil toneladas), um crescimento de 10%. Os produtos relacionados ao e-commerce representam boa parte da demanda da Azul Cargo - calçados, vinhos, eletrônicos em geral, peças automotivas e produtos farmacêuticos.