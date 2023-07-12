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Extrabom quer 50 lojas de autoatendimento abertas até o final de 2023

Até agora, são 15 operações espalhadas por condomínios e centros comerciais. Serra, Vila Velha e Vitória são os municípios no foco inicial do investimento

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

12 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Minimercado do Extrabom em Jardim Camburi
Minimercado do Extrabom em Jardim Camburi Crédito: Divulgação/Extrabom
Um ano depois de anunciar uma parceria com a startup mineira Be Honest, especialista em minimercados que funcionam no modelo de autoatendimento, o Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, quer acelerar a abertura de lojas neste novo modelo. Até agora, são 15 operações espalhadas por condomínios e centros comerciais da Grande Vitória, a ideia é chegar a 50 unidades até o final do ano. Serra, Vila Velha e Vitória são os municípios no foco inicial do investimento.
Cada minimercado conta com estoque de até 500 itens, com mix personalizado de acordo com a demanda, variando conforme a quantidade de pessoas, espaço e público. As lojas funcionam 24h. A meta do Grupo Coutinho, primeiro grande varejista do Estado a aderir ao modelo, é ter 200 unidades em funcionamento até 2028.
A Be Honest (seja honesto, em português) foi fundada, em 2020, por jovens que ainda cursavam o ensino médio. Em menos de 24 meses, chegaram a 250 lojas em mais de 30 cidades em seis estados.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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