Extrabom quer 50 lojas de autoatendimento abertas até o final de 2023

Um ano depois de anunciar uma parceria com a startup mineira Be Honest, especialista em minimercados que funcionam no modelo de autoatendimento, o Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem
, quer acelerar a abertura de lojas neste novo modelo. Até agora, são 15 operações espalhadas por condomínios e centros comerciais da Grande Vitória, a ideia é chegar a 50 unidades até o final do ano. Serra, Vila Velha e Vitória são os municípios no foco inicial do investimento.
Cada minimercado conta com estoque de até 500 itens, com mix personalizado de acordo com a demanda, variando conforme a quantidade de pessoas, espaço e público. As lojas funcionam 24h. A meta do Grupo Coutinho, primeiro grande varejista do Estado a aderir ao modelo, é ter 200 unidades em funcionamento até 2028.
A Be Honest (seja honesto, em português) foi fundada, em 2020, por jovens que ainda cursavam o ensino médio. Em menos de 24 meses, chegaram a 250 lojas em mais de 30 cidades em seis estados.