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Indústria

Fábrica de embalagens anuncia investimento de R$ 100 milhões em Linhares

Com o objetivo de se expandir pelo país, a localização geográfica foi fundamental na escolha do Espírito Santo. Unidade já prevê futuras expansões

Públicado em 

03 ago 2023 às 10:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Máquinas já fazem movimento de terra na área da Tocantins
Máquinas já fazem movimento de terra na área da Tocantins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
A fabricante de embalagens Tocantins investirá R$ 100 milhões na construção de um parque industrial em Linhares, Norte do Espírito Santo. A unidade ficará no distrito de Bebedouro. A empresa, fundada em São Paulo e com três plantas em Minas Gerais (Cataguases, Camanducaia e Ponte Nova), é especialista em embalagens de papelão ondulado, chapas e papéis.
A localização geográfica foi fundamental na escolha por Linhares. "A Tocantins enxergou no Espírito Santo e, especialmente na cidade de Linhares, a oportunidade de expandir a nossa participação no mercado nacional, com uma localização estratégica e um cenário de crescimento”, explicou Mário Pereira, diretor da Tocantins. O projeto já contempla futuras expansões. "O parque fabril de Linhares foi projetado para permitir o aumento gradual e contínuo da capacidade de produção e atender às necessidades de expansão da companhia ao longo de vários anos".
A expectativa é que a fábrica, no topo de sua capacidade, produza cerca de 6 mil toneladas por mês de embalagens de papelão ondulado. A princípio, serão 75 empregos diretos dos mais variados níveis de escolaridade.
Bruno Marianelli, prefeito da cidade, comemorou a chegada de mais uma empresa. "Linhares vive um bom momento econômico, com crescimento em todos os setores, justamente porque conta com essa parceria com o setor privado. Estamos investindo em obras estruturantes e modernizando o ambiente de negócios".
Luiz Fernando Lorenzoni, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, destacou a diversificação da matriz econômica da maior cidade do Norte capixaba. "Trabalhamos forte para consolidar o nosso potencial de receber grandes empresas, atraímos para cá o mercado nacional e internacional, conquistamos grandes investimentos que geram emprego, renda, qualidade de vida e novas oportunidades".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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