Fábrica de embalagens anuncia investimento de R$ 100 milhões em Linhares

Máquinas já fazem movimento de terra na área da Tocantins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A fabricante de embalagens Tocantins investirá R$ 100 milhões na construção de um parque industrial em Linhares, Norte do Espírito Santo. A unidade ficará no distrito de Bebedouro. A empresa, fundada em São Paulo e com três plantas em Minas Gerais (Cataguases, Camanducaia e Ponte Nova), é especialista em embalagens de papelão ondulado, chapas e papéis.

A localização geográfica foi fundamental na escolha por Linhares. "A Tocantins enxergou no Espírito Santo e, especialmente na cidade de Linhares, a oportunidade de expandir a nossa participação no mercado nacional, com uma localização estratégica e um cenário de crescimento”, explicou Mário Pereira, diretor da Tocantins. O projeto já contempla futuras expansões. "O parque fabril de Linhares foi projetado para permitir o aumento gradual e contínuo da capacidade de produção e atender às necessidades de expansão da companhia ao longo de vários anos".

A expectativa é que a fábrica, no topo de sua capacidade, produza cerca de 6 mil toneladas por mês de embalagens de papelão ondulado. A princípio, serão 75 empregos diretos dos mais variados níveis de escolaridade.

Bruno Marianelli, prefeito da cidade, comemorou a chegada de mais uma empresa. "Linhares vive um bom momento econômico, com crescimento em todos os setores, justamente porque conta com essa parceria com o setor privado. Estamos investindo em obras estruturantes e modernizando o ambiente de negócios".