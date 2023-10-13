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Varejo

Frutas e verduras: fundador do Hortifruti e investidores do ES abrem nova rede de lojas

Lopasa, Grupo Carone, Extrafruti e Grupo Checon, todos do Espírito Santo, estão colocando de pé a CasaFruti. A primeira loja, na Tijuca, Rio de Janeiro, abre as portas em dezembro

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 03:50

Públicado em 

13 out 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Bananas no mercado
Bananas expostas no supermercado Crédito: Pixabay
Lopasa (holding familiar de Gilberto Lopes, fundador do Hortifruti), Grupo Carone, Extrafruti e Grupo Checon, todos do Espírito Santo, estão colocando de pé a CasaFruti, mais nova rede varejista focada em produtos hortifrutigranjeiros. As primeiras seis lojas estarão funcionando no primeiro semestre de 2024. A primeira, na Tijuca, Rio de Janeiro, abre as portas na segunda semana de dezembro. Na sequência virão as unidades de Copacabana, Barra da Tijuca, Itaparica, Parque Olímpico e Recreio dos Bandeirantes. 
O foco inicial dos capixabas é a cidade do Rio de Janeiro e Niterói, mas oportunidades também estão sendo observadas na Grande Vitória. "Queremos crescer, estamos atrás de boas áreas", afirmou um dos sócios do empreendimento. Na média, as lojas terão entre 400 m² e 800 m², ofertarão toda a linha de hortifrutigranjeiros e terão uma forte pegada de conveniência. A Extrafruti - grande distribuidora capixaba de hortifrutigranjeiros fundada por antigos executivos do Hortifruti - será responsável pelas frutas, legumes e verduras da CasaFruti. O Carone fará o abastecimento dos demais produtos: carnes, vinhos, frios, mercearia, limpeza e etc. Todas as unidades terão padaria.
A tacada vem na esteira da crise das Americanas. Dona do Hortifruti desde 2021, a empresa de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles está em recuperação judicial desde janeiro deste ano. Líder em um nicho de mercado voltado para alta renda, o tombo das Americanas abre boas possibilidades. O Hortifruti começou a avançar pela Zona Sul do Rio de Janeiro em meados dos anos 90 e acabou virando o que virou.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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