Frutas e verduras: fundador do Hortifruti e investidores do ES abrem nova rede de lojas

Bananas expostas no supermercado Crédito: Pixabay

Lopasa (holding familiar de Gilberto Lopes, fundador do Hortifruti), Grupo Carone, Extrafruti e Grupo Checon, todos do Espírito Santo, estão colocando de pé a CasaFruti, mais nova rede varejista focada em produtos hortifrutigranjeiros. As primeiras seis lojas estarão funcionando no primeiro semestre de 2024. A primeira, na Tijuca, Rio de Janeiro, abre as portas na segunda semana de dezembro. Na sequência virão as unidades de Copacabana, Barra da Tijuca, Itaparica, Parque Olímpico e Recreio dos Bandeirantes.

O foco inicial dos capixabas é a cidade do Rio de Janeiro e Niterói, mas oportunidades também estão sendo observadas na Grande Vitória. "Queremos crescer, estamos atrás de boas áreas", afirmou um dos sócios do empreendimento. Na média, as lojas terão entre 400 m² e 800 m², ofertarão toda a linha de hortifrutigranjeiros e terão uma forte pegada de conveniência. A Extrafruti - grande distribuidora capixaba de hortifrutigranjeiros fundada por antigos executivos do Hortifruti - será responsável pelas frutas, legumes e verduras da CasaFruti. O Carone fará o abastecimento dos demais produtos: carnes, vinhos, frios, mercearia, limpeza e etc. Todas as unidades terão padaria.