Empresas que usam ferrovia interditada de Aracruz estão sob pressão

Uma rodada de negociação está prevista para acontecer, na próxima terça-feira, dia 17. Vale e BHP Billiton, donas da Samarco, vão participar. Ou seja, na melhor das hipóteses, o fechamento vai durar um mês. Há a possibilidade de uma desocupação temporária entre esta sexta-feira (13) e o dia 17, mas nada ainda foi confirmado. Se as negociações naufragarem, a Polícia Federal, cumprindo ordem da Justiça Federal, fará a liberação no dia 24 de outubro.