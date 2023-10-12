Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Impasse

Empresas que usam ferrovia interditada de Aracruz estão sob pressão

Cenibra, LD Celulose, ArcelorMittal (unidade de João Monlevade) e Suzano recebem insumos ou escoam a produção pelo ramal ferroviário que está interditado desde 17 de setembro

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 03:50

Públicado em 

12 out 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Indígenas fecham ferrovia em Aracruz. Eles querem acordo por conta da tragédia da Samarco
Indígenas fecham ferrovia em Aracruz. Eles querem rever acordo por conta da tragédia da Samarco Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As linhas de produção das fábricas que utilizam o ramal ferroviário que liga a Vitória-Minas a Portocel, no litoral de Aracruz, estão sob forte pressão. Cenibra, LD Celulose e ArcelorMittal (unidade de João Monlevade) usam a ferrovia para escoar a produção. Suzano, por sua vez, recebe por ali boa parte da madeira que vai virar celulose nas plantas de Aracruz. Em todos os casos os estoques, apesar das contingências, já estão muito pressionados e os impactos na produção já estão acontecendo - seja por falta de insumos, seja por não ter onde estocar produto. Desde o dia 17 de setembro indígenas da região ocupam o ramal ferroviário. Eles querem um novo acordo para a reparação dos danos causados pelo rompimento das barragens da Samarco, em novembro de 2015.
Uma rodada de negociação está prevista para acontecer, na próxima terça-feira, dia 17. Vale e BHP Billiton, donas da Samarco, vão participar. Ou seja, na melhor das hipóteses, o fechamento vai durar um mês. Há a possibilidade de uma desocupação temporária entre esta sexta-feira (13) e o dia 17, mas nada ainda foi confirmado. Se as negociações naufragarem, a Polícia Federal, cumprindo ordem da Justiça Federal, fará a liberação no dia 24 de outubro.
Por mês, passam pelo ramal, na média, 266 mil toneladas de celulose, produtos siderúrgicos e madeira. Isso dá algo próximo de R$ 500 milhões movimentados mensalmente. No último ano, a ferrovia foi ocupada três vezes. No último episódio, o impasse levou 45 dias para ser solucionado. A insegurança jurídica e operacional leva as empresas a procurarem alternativas ao Espírito Santo.

Veja Também

Novo voo internacional de cargas por Vitória surpreende a Avianca

Área do Aeroporto de Vitória terá centro de eventos para 10 mil pessoas

Fator China: ArcelorMittal corta produção em Tubarão, no ES

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Aracruz Economia espírito santo Samarco Vale SA Índigenas ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados