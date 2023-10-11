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Comércio exterior

Novo voo internacional de cargas por Vitória surpreende a Avianca

Em agosto, a Avianca Cargo iniciou a linha Miami - Vitória - Bogotá. É a partir dela que as frutas, principalmente mamão, e o pescado capixaba estão ganhando os EUA e a Europa

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 03:50

Públicado em 

11 out 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Airbus A330 da Avianca operando por Vitória
Airbus A330 da Avianca operando por Vitória Crédito: Divulgação/Zurich Airport Brasil
Há dois meses, a Avianca Cargo iniciou a operação de uma nova rota internacional de cargas: Miami - Vitória - Bogotá. É a partir dela que as frutas, principalmente mamão, e o pescado capixaba estão ganhando os mercados europeu e norte-americano. Somente para a Espanha, desde agosto, foram enviadas 102 toneladas de mamão. Os Estados Unidos compraram 26 toneladas de peixes. O volume de exportações está acima das expectativas da companhia aérea.
A rota cargueira da Avianca é semanal. O Airbus A330 utilizado pela empresa é o maior avião que já operou em Vitória, com capacidade para levar 70 toneladas de carga. Hoje, três empresas do Estado têm contrato para o transporte de mamão papaya para o exterior. O ganho logístico e competitivo foi importante, afinal, antes da nova rota, frutas e pescado precisavam seguir em caminhões até o Rio de Janeiro, para só depois serem embarcados em aviões.  
A aeronave leva também gengibre, que, depois de chegar em Miami, segue para Madri, na Espanha. O pescado fica nos Estados Unidos e atende ao mercado da América do Norte. Na "volta para Vitória", o avião traz principalmente produtos eletrônicos -  em oito voos realizados até agora, 59 toneladas de carga importadas chegaram ao Espírito Santo.
Os executivos de Avianca e Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória, acompanham de perto (e comemoram) os bons números dos primeiros meses da operação. Novos parceiros estão sendo buscados para esta rota. Um novo voo ainda não está no radar.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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