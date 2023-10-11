Novo voo internacional de cargas por Vitória surpreende a Avianca

Airbus A330 da Avianca operando por Vitória Crédito: Divulgação/Zurich Airport Brasil

A rota cargueira da Avianca é semanal. O Airbus A330 utilizado pela empresa é o maior avião que já operou em Vitória, com capacidade para levar 70 toneladas de carga. Hoje, três empresas do Estado têm contrato para o transporte de mamão papaya para o exterior. O ganho logístico e competitivo foi importante, afinal, antes da nova rota, frutas e pescado precisavam seguir em caminhões até o Rio de Janeiro, para só depois serem embarcados em aviões.

A aeronave leva também gengibre, que, depois de chegar em Miami, segue para Madri, na Espanha. O pescado fica nos Estados Unidos e atende ao mercado da América do Norte. Na "volta para Vitória", o avião traz principalmente produtos eletrônicos - em oito voos realizados até agora, 59 toneladas de carga importadas chegaram ao Espírito Santo.