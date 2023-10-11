Novo voo internacional de cargas por Vitória surpreende a Avianca

A rota cargueira da Avianca é semanal. O Airbus A330 utilizado pela empresa é o maior avião que já operou em Vitória, com capacidade para levar 70 toneladas de carga. Hoje, três empresas do Estado têm contrato para o transporte de mamão papaya para o exterior. O ganho logístico e competitivo foi importante, afinal, antes da nova rota, frutas e pescado precisavam seguir em caminhões até o Rio de Janeiro, para só depois serem embarcados em aviões.
A aeronave leva também gengibre, que, depois de chegar em Miami, segue para Madri, na Espanha. O pescado fica nos Estados Unidos e atende ao mercado da América do Norte. Na "volta para Vitória", o avião traz principalmente produtos eletrônicos - em oito voos realizados até agora, 59 toneladas de carga importadas chegaram ao Espírito Santo.
Os executivos de Avianca e Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória, acompanham de perto (e comemoram) os bons números dos primeiros meses da operação. Novos parceiros estão sendo buscados para esta rota. Um novo voo ainda não está no radar.