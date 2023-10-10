Área do Aeroporto de Vitória terá centro de eventos para 10 mil pessoas

A estrutura será modular, portanto, será possível realizar eventos menores, para mil pessoas, por exemplo. O foco da arena, a princípio, será entretenimento, mas os eventos corporativos estão no radar dos investidores. De acordo com a Zurich, o local escolhido para a instalação do espaço, visando a redução de impacto, é o mais distante possível dos bairros do entorno. Uma nova estrutura viária terá de ser construída para dar acesso ao centro de eventos.