Área do Aeroporto de Vitória terá centro de eventos para 10 mil pessoas

Um centro de eventos para 10 mil pessoas vai ser construído na área do entorno do Aeroporto de Vitória. O acordo entre Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo complexo
, e o investidor (que é daqui do Espírito Santo) foi fechado no começo de outubro. Trata-se de um investimento de R$ 20 milhões que começará a funcionar no primeiro trimestre de 2025.
A estrutura será modular, portanto, será possível realizar eventos menores, para mil pessoas, por exemplo. O foco da arena, a princípio, será entretenimento, mas os eventos corporativos estão no radar dos investidores. De acordo com a Zurich, o local escolhido para a instalação do espaço, visando a redução de impacto, é o mais distante possível dos bairros do entorno. Uma nova estrutura viária terá de ser construída para dar acesso ao centro de eventos.