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Ocupação

Área do Aeroporto de Vitória terá centro de eventos para 10 mil pessoas

O foco da arena, a princípio, será entretenimento, mas os eventos corporativos estão no radar dos investidores. A operação começa no primeiro trimestre de 2025

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 14:35

Públicado em 

10 out 2023 às 14:35
Abdo Filho

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Abdo Filho

Vista da área do Aeroporto de Vitória
Vista da área do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um centro de eventos para 10 mil pessoas vai ser construído na área do entorno do Aeroporto de Vitória. O acordo entre Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo complexo, e o investidor (que é daqui do Espírito Santo) foi fechado no começo de outubro. Trata-se de um investimento de R$ 20 milhões que começará a funcionar no primeiro trimestre de 2025.
A estrutura será modular, portanto, será possível realizar eventos menores, para mil pessoas, por exemplo. O foco da arena, a princípio, será entretenimento, mas os eventos corporativos estão no radar dos investidores. De acordo com a Zurich, o local escolhido para a instalação do espaço, visando a redução de impacto, é o mais distante possível dos bairros do entorno. Uma nova estrutura viária terá de ser construída para dar acesso ao centro de eventos.
Este é o segundo contrato fechado pela Zurich, no entorno do Aeroporto de Vitória, fora dos tradicionais negócios de varejo que por enquanto dominam a área - Assaí e Leroy Merlin, por exemplo. Nesta terça-feira (10), a Escola Americana de Vitória, que faz parte do Grupo Buaiz, anunciou um investimento de R$ 30 milhões em um novo campus, que será construído em um terreno de 43 mil m²  bem próximo do terminal de passageiros.   

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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