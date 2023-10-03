Prysmian investe na fábrica de VV e está pronta para atender eólicas offshore

Fábrica da Prysmian, em Vila Velha Crédito: Abdo Filho

A multinacional italiana Prysmian, maior fabricante de sistemas elétricos e cabos do planeta, fez um investimento de R$ 400 milhões no Brasil. Parte desse bolo veio para a unidade da companhia em Vila Velha, que funciona dentro da área do porto e produz cabos umbilicais (por onde passam energia e óleo) para a produção offshore (no mar) de petróleo e gás natural. O cabo utilizado na geração energia eólica marítima é muito semelhante ao que é utilizado hoje e a planta capixaba já está pronta para produzi-lo. Só está faltando um detalhe para a engrenagem começar a rodar: as encomendas.

"O parque industrial da Prysmian, em Vila Velha, está pronto para fornecer cabos submarinos de energia para a geração eólica do Brasil. O que está faltando são as encomendas. Somos referência nessa área há muitos anos e estamos recebendo uma série de consultas, mas nada ainda está fechado", afirmou Raul Gil Boronat, CEO da Prysmian no Brasil.

O executivo disse que o marco regulatório para a instalação das pás eólicas na lâmina d'água do mar brasileiro precisa sair o quanto antes para destravar um negócio gigantesco que tem potencial para atrair centenas de bilhões de dólares para o Brasil e, claro, para o Espírito Santo. "O regulamento precisa sair o quanto antes. Os investidores estão aguardando para terem mais segurança. Vila Velha está em uma posição privilegiada para fornecer o produto, afinal, estamos dentro do porto, perto de áreas com bom potencial de geração e com tecnologia e produto de ponta para vender. A planta de Vila Velha é especializada em cabos submarinos, que é o que essa indústria vai precisar", explicou Boronat.

A estimativa do mercado é de que os cabos submarinos respondem por cerca de 35% dos custos de um projeto de eólica offshore. Não é pouca coisa. O valor, por gigawatt, de projetos dessa natureza, no Brasil, fica na casa dos R$ 15 bilhões.