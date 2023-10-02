Padaria do Rio de Janeiro abre as portas em Vitória

Nema Padaria, do Rio de Janeiro, vai abrir sua primeira unidade em Vitória, na avenida Rio Branco Crédito: Nema/Divulgação

A Nema Padaria, do Rio de Janeiro, abre, nesta terça-feira (03), a sua primeira unidade em Vitória, na Praia do Canto. Fundada, em 2018, por Rafael Widholzer e Klaus Allers, em Ipanema, se espalhou rapidamente pela Zona Sul carioca e, até o início de 2024, terá doze lojas no Rio, Niterói, Santo André, São Paulo, Florianópolis e Vitória. A Nema usa fermentação natural em todas as suas receitas.

"Estive no Rio há alguns meses e, por acaso, fui a uma Nema. Fiquei muito bem impressionado com os produtos, com a ideia da fermentação natural e, claro, com os preços praticados. Vi que estavam buscando franqueados e resolvi trazer o negócios para Vitória. A ideia é democratizar a venda de produtos com fermentação natural, muito mais saudáveis. Vamos colocar pães e demais produtos à disposição do consumidor capixaba a preços muito competitivos", disse Orlando Bolsanelo Caliman, sócio do empreendimento da Praia do Canto.

O registro mais antigo de fermentação natural é de 3.700 antes de Cristo. Para produzir é preciso misturar trigo e água e deixar a massa parada para a reprodução dos microrganismos. Em dez dias o fermento está pronto. Essa mesma massa é utilizada por anos, claro, observando as técnicas de conservação e alimentação dos microrganismos. O fermento artificial é uma invenção dos últimos 150 anos, por ter ampliado a velocidade de produção dos pães e demais produtos, passou a ser largamente utilizada pela indústria de alimentos.