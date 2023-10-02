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Negócios

Padaria do Rio de Janeiro abre as portas em Vitória

A Nema Padaria, do Rio de Janeiro, abre, nesta terça-feira (03), a sua primeira unidade, na Praia do Canto. Fundada em 2018, já tem lojas em vários estados

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 17:06

Públicado em 

02 out 2023 às 17:06
Abdo Filho

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Abdo Filho

Nema Padaria, do Rio de Janeiro, vai abrir sua primeira unidade em Vitória, na avenida Rio Branco
Nema Padaria, do Rio de Janeiro, vai abrir sua primeira unidade em Vitória, na avenida Rio Branco Crédito: Nema/Divulgação
A Nema Padaria, do Rio de Janeiro, abre, nesta terça-feira (03), a sua primeira unidade em Vitória, na Praia do Canto. Fundada, em 2018, por Rafael Widholzer e Klaus Allers, em Ipanema, se espalhou rapidamente pela Zona Sul carioca e, até o início de 2024, terá doze lojas no Rio, Niterói, Santo André, São Paulo, Florianópolis e Vitória. A Nema usa fermentação natural em todas as suas receitas.
"Estive no Rio há alguns meses e, por acaso, fui a uma Nema. Fiquei muito bem impressionado com os produtos, com a ideia da fermentação natural e, claro, com os preços praticados. Vi que estavam buscando franqueados e resolvi trazer o negócios para Vitória. A ideia é democratizar a venda de produtos com fermentação natural, muito mais saudáveis. Vamos colocar pães e demais produtos à disposição do consumidor capixaba a preços muito competitivos", disse Orlando Bolsanelo Caliman, sócio do empreendimento da Praia do Canto.
O registro mais antigo de fermentação natural é de 3.700 antes de Cristo. Para produzir é preciso misturar trigo e água e deixar a massa parada para a reprodução dos microrganismos. Em dez dias o fermento está pronto. Essa mesma massa é utilizada por anos, claro, observando as técnicas de conservação e alimentação dos microrganismos. O fermento artificial é uma invenção dos últimos 150 anos, por ter ampliado a velocidade de produção dos pães e demais produtos, passou a ser largamente utilizada pela indústria de alimentos.
"É um modelo diferente de entrega e produção, mas acreditamos muito no produto", destacou Caliman.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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