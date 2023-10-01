Grupo Águia Branca: venda de veículos está acima do previsto, em 2023

Um dos cinco maiores revendedores de veículos novos do Brasil, o Grupo Águia Branca vem tendo, dentro de sua Divisão de Comércio, um 2023 acima das expectativas. A venda de carros elétricos e a nova operação voltada ao agronegócio, no Centro-Oeste, são as responsáveis pelos resultados que vão além das previsões. Hoje, a expansão está 10% acima do que foi orçado para 2023.

Diante dos bons números, a companhia está revendo para cima os investimentos que fará até o ano que vem no segmento. "A Divisão de Comércio, que é a responsável por todo mercado de automóveis do grupo, começou o ano com 3,3 mil funcionários. Vamos terminar 2023 com 3,6 mil e chegaremos aos 3,8 mil até o primeiro semestre de 2024. São 500 pessoas a mais para trabalhar, principalmente, na expansão da New Holland e da BYD. Só essas duas terão cerca de 30 pontos de venda a mais até meados de 2024. O grupo chegará aos 114 pontos de venda", assinalou o executivo.