Grupo Águia Branca: venda de veículos está acima do previsto, em 2023

Um dos cinco maiores revendedores de veículos novos do Brasil, o Grupo Águia Branca vem tendo, dentro de sua Divisão de Comércio, um 2023 acima das expectativas. A venda de carros elétricos e a nova operação voltada ao agronegócio, no Centro-Oeste, são as responsáveis pelos resultados que vão além das previsões. Hoje, a expansão está 10% acima do que foi orçado para 2023.
"As novas operações, especificamente as concessionárias New Holland adquiridas no Centro-Oeste
e a parceria com a BYD, estão nos trazendo um resultado, no geral, que vai além das expectativas. Me refiro à venda de veículos e também ao faturamento. Além disso, estamos investindo forte em inovação, tecnologia e novos processos, o que ajuda bastante. É uma combinação muito boa que está nos permitindo ir além das metas. Estamos muito animados", disse Marcelo Tinti, CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca.
Diante dos bons números, a companhia está revendo para cima os investimentos que fará até o ano que vem no segmento. "A Divisão de Comércio, que é a responsável por todo mercado de automóveis do grupo, começou o ano com 3,3 mil funcionários. Vamos terminar 2023 com 3,6 mil e chegaremos aos 3,8 mil até o primeiro semestre de 2024. São 500 pessoas a mais para trabalhar, principalmente, na expansão da New Holland e da BYD. Só essas duas terão cerca de 30 pontos de venda a mais até meados de 2024. O grupo chegará aos 114 pontos de venda", assinalou o executivo.
Em junho, a Águia Branca anunciou a aquisição de quatro concessionárias New Holland em Mato Grosso e Goiás. A ideia é ter até quatro a mais em meados do ano que vem. Sobre a BYD, o grupo capixaba, parceiro dos chineses desde 2021, é responsável pela marca em Minas Gerais, Espírito Santo e, recentemente, comprou a operação de Goiás.
Hoje, são seis pontos de venda, até o final do primeiro semestre de 2024, serão 35.