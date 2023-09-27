Polícia Federal fará desbloqueio de ferrovia, em Aracruz, com ajuda da PM

Na próxima quarta (04), será feita uma reunião com a participação de Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Funai e Secretaria de Saúde. O planejamento final da operação sairá daí. Além da complexidade da ação, a Polícia Federal tem outro obstáculo, a falta de efetivo. "Em situações como essa, acionamos o Comando Operacional Tático, que fica em Brasília, só que dois terços desse grupamento está na Bahia, no combate às facções criminosas de lá. Portanto, aceitamos o apoio da PM oferecido pelo governador Renato Casagrande, que vai nos ajudar no controle de distúrbios", explicou o superintendente da PF no Estado, Eugênio Ricas. "Não são só pessoas ali, são vários carros e até trator em cima da ferrovia. Temos de liberar tudo. É uma operação complexa, que demanda inteligência e planejamento".