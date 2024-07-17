Apagão dos portos capixabas é o preço que se paga pelo atraso

As limitações dos portos capixabas estão gritando neste momento justamente porque a atratividade do complexo portuário explodiu, principalmente a importação dos automóveis elétricos. Não é novidade alguma a posição estratégica do Espírito Santo no país, com um potencial logístico ainda pouco explorado. E, paradoxalmente, com uma infraestrutura desde sempre defasada. Um desperdício de oportunidades. Mas elas estão aparecendo.