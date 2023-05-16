Porto Central em Presidente Kennedy já ficou tempo demais a ver navios

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy Crédito: Porto Central/Divulgação

Qualquer otimismo, contudo, acaba tropeçando no próprio histórico do projeto. Lançado com pompa, circunstância e muita expectativa em 2012, o porto-indústria privado — com uma retroárea de cerca de 10 milhões de metros quadrados, sem limitação de profundidade — teve inauguração programada para 2015.

Oito anos depois, ainda não saiu do papel. As idas e vindas foram muitas. Uma novela não muito distinta de outras obras de infraestrutura no Espírito Santo que encontram pelo caminho obstáculos burocráticos e dificuldades de investimento e melhorias logísticas. Projetos que acabam entrando para o imaginário popular como intermináveis, isso quando conseguem ser iniciados.

Os trunfos do Porto Central sempre encheram os olhos: com posição privilegiada, perto dos grandes centros produtores de petróleo no país, estrategicamente aberto para Estados Unidos e Europa. Uma construção que vai modernizar a infraestrutura portuária capixaba e torná-la mais competitiva, atraindo não só a indústria de petróleo e gás, como siderúrgicas, rochas ornamentais e mineradoras.