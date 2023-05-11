Com igrejas isentas de tarifa de esgoto, alguém vai pagar essa conta

Conta de água da Cesan Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Está nas entrelinhas da nota da própria Cesan após a aprovação, na qual afirma que "a receita tarifária é imprescindível para o cumprimento das metas estabelecidas no Marco Legal do Saneamento" e que "atuará junto aos reguladores para garantir a sustentabilidade dos serviços". A conta precisa fechar.

E por falar em Marco do Saneamento, o tempo está correndo. O prazo para a universalização da coleta e do tratamento de esgoto, ou seja, quando os serviços atingirem 90% da população, é 2033. No Espírito Santo, são considerados universalizados os serviços em Vitória, Serra e outros cinco municípios do interior. O caminho é longo.

Não se trata aqui de desmerecer os templos religiosos, com sua importante atuação espiritual e social. Mas não cabe aos legisladores elegê-los como privilegiados em detrimento do restante da população, até por colocar na mesmo balaio igrejas de distintos níveis econômicos. A perda de faturamento anual de R$ 3,5 milhões, caso a isenção da taxa de esgoto vingue, vai ter impacto nesse processo de universalização, que não pode mais esperar. Principalmente as camadas mais pobres da população.

A água que movimenta atividades humanas e produtivas, com estoques cada vez mais escassos, depende do tratamento dos dejetos humanos para a manutenção de seus ciclos, evitando assim a poluição de mananciais e rios. A universalização do esgoto é um marco civilizatório, promover mais qualidade de vida. É mandatória para uma sociedade mais justa, com foco na redução das desigualdades socioambientais.