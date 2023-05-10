Quem está sentindo falta do Teatro Carlos Gomes?

Teatro Carlos Gomes Crédito: Instituto Modus Vivendi

A pergunta é obviamente uma provocação, porque quem leva a cultura a sério sabe que é a sociedade como um todo que, mais do que sentir falta, vem sofrendo há cinco anos com a ausência de um aparelho cultural tão importante quanto o Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória

O palco mais importante do Espírito Santo está parado há tempo demais. A classe artística sente falta, produtores culturais também. É todo um ecossistema carente de espaços culturais para criar e formar um público que consuma a arte em todas as suas vertentes. E, claro, o público é quem mais sente o desalento de um teatro fechado.

As obras devem durar dois anos. O que, no somatório geral, vai manter o Carlos Gomes sem uso por sete anos. Tempo demais, por isso o cumprimento do cronograma é uma obrigação. Estaremos de olho.

Em termos de documentação, parece estar tudo ok: a reforma já foi aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por se tratar de patrimônio tombado, e pelo Conselho Estadual de Cultura. Espera-se, portanto, que não surjam obstáculos burocráticos pelo caminho.

As obras serão realizadas por meio de acordo de cooperação técnica entre o governo do Estado e o Instituto Modus Vivendi, com recursos provenientes da iniciativa privada, concedidos por meio da Lei Rouanet. Serão R$ 10 milhões da EDP e R$ 10 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).