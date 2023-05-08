Trânsito de cabeça para baixo: acidentes na Grande Vitória chocam pela imprudência

Na última quarta-feira (3), um capotamento na Segunda Ponte, que liga Vitória a Vila Velha , felizmente sem registro de feridos, provocou um congestionamento que atrapalhou a rotina de quem passa pelo local. É preciso fazer um exercício de imaginação para entender como um motorista pode ter chegado a esse ponto em uma via com limite de velocidade de 60 km/h.

Carro capota na Dante Michelini e acesso à Norte Sul em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Acidente em Boa Vista, Vila Velha, em 14 de abril Crédito: Kaique Dias

Abuso de velocidade, imprudência e descuido ao volante são os três principais elementos desses acidentes malabarísticos. Muitos deles sem vítimas. Mas é sempre por uma questão de sorte.

Yasmin Rodrigues, de 14 anos, ficou ferida na perna devido ao atropelamento em Cariacica Crédito: Fernando Estevão

Estamos em mais um Maio Amarelo, campanha nacional com o objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito. Todos esses casos expressam justamente o contrário disso: atitudes no trânsito que colocam diariamente vidas em risco. Dados do Ministério da Saúde estimam que anualmente ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito. Isso sem falar nas sequelas físicas e psicológicas das vítimas que sobrevivem e dos seus familiares.