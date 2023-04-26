Carro capota na Dante Michelini e fecha acesso à Norte Sul em Vitória

Um carro capotou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (26), na Avenida Dante Michelini, e fechou o acesso da via para a Avenida Norte Sul, que liga Vitória à Serra, na Grande Vitória. A Guarda Municipal informou que o veículo foi removido por volta das 7h30 e o trânsito liberado em seguida.
A condutora do veículo, um Hyundai Creta, relatou à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que ia no sentido Jardim da Penha, quando o carro aquaplanou, perdeu o controle e capotou, passando por cima do canteiro e parando no acesso à Avenida Norte e Sul. A vítima relatou que estava com três pessoas no carro e ninguém se feriu com gravidade.
Para conseguir acessar a Avenida Norte Sul, os motoristas foram desviados pela Guarda Municipal por uma via que passa por dentro do bairro Jardim Camburi.
Outro acidente
Enquanto os agentes faziam os desvios dos veículos, dois outros carros colidiram no sentido Jardim Camburi, bloqueando uma das três pistas próximo ao antigo Hotel Canto do Sol. Nas imagens do cinegrafista Ronaldo Rodrigues, da TV Gazeta, foi possível constatar que um Chevrolet Corsa bateu na traseira de um Jeep Compass.