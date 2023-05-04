Vereadores contam com o seu esquecimento para aumentar o próprio salário

Vereadores durante sessão da Câmara de Vitória Crédito: Divulgação/CMV

Por 8 votos a 5, os vereadores de Vitória aprovaram nesta terça-feira (2) o aumento do próprio salário de R$ 8.966,26 para R$ 17.681,99 . Uma mudança que vale para a próxima legislatura, a partir de 2025, e por isso mesmo tem o tempo a seu favor. Os vereadores atuais podem justificar que não houve interesse pessoal na decisão, enquanto os do futuro podem alegar simplesmente que não foram eles que aprovaram o aumento (mesmo que uma parcela deles tenham sido reeleita).

Uma situação confortável, sobretudo porque os vereadores (não só eles, é preciso fazer justiça, deputados estaduais e federais também) sempre contam com o esquecimento dos eleitores quando tomam decisões impopulares. Elimina-se, assim, o prejuízo eleitoral, o maior terror de qualquer um deles.

André Brandino (PSC), Davi Esmael (PSD), Chico Hosken (Podemos) e Luiz Paulo Amorim (SDD) disseram ter compromissos agendados para o horário. Aloísio Varejão (PSB), André Moreira (Psol), Maurício Leite (Cidadania) e Vinícius Simões (Cidadania) não atenderam às ligações da produção. Anderson Goggi (PP) e Dalto Neves (PDT) estavam com os telefones desligados. Delegado Piquet (Republicanos), o presidente da Câmara, também não atendeu. Luiz Emanuel (sem partido) não participou da sessão por questão de saúde. Leonardo Monjardim chegou a aceitar o convite, mas desmarcou por considerar que o assunto é pertinente à administração da Casa. Karla Coser (PT) disse já ter se posicionado na sessão e nas redes sociais e por isso não daria entrevista, enquanto Duda Brasil (União) enviou nota.

A falta de compromisso público dos deputados, representantes eleitos pelo povo, ao evitar os questionamentos da imprensa merece repúdio, amenizados os casos dos vereadores que já haviam falado com a reportagem na véspera.

A justificativa de Karla Coser e a nota de Duda Brasil merecem um importante apontamento, já feito aqui em outras ocasiões: redes sociais são um ambiente confortável, sem contestação, sem o contraditório. Assim como a comunicação por nota, tão disseminada atualmente. Já a imprensa é o canal no qual as contradições são apontadas, fazendo as cobranças de leitores e espectadores. Ignorar esses questionamentos é sempre ignorar a população.

Duda Brasil, contudo, foi o único vereador a dar entrevista mais tarde ao ES1, nesta terça-feira (3).

Os vereadores devem explicações por seus atos, incondicionalmente. Posicionar-se diante da sociedade sobre um tema tão relevante quanto quase dobrar o próprio salário, o que terá impacto financeiro de R$ 8,5 milhões por ano , é o mínimo que se espera de quem deve ser vigilante do dinheiro público.

A imprensa está aqui para mostrar incansavelmente como os representantes do povo votaram, repetindo quantas vezes forem necessárias. Para ninguém se esquecer.

Aumento de salário

VOTARAM SIM

Aloísio Varejão (PSB)

Anderson Goggi (PP)

Chico Hosken (Podemos)

Dalto Neves (PDT)

Duda Brasil (União)

Karla Coser (PT)

Luiz Paulo Amorim (SDD)

Maurício Leite (Cidadania)

VOTARAM NÃO

André Brandino (PSC)

André Moreira (Psol)

Davi Esmael (PSD)

Leonardo Monjardim (Patriota)

Vinícius Simões (Cidadania)

Aumento de vereadores

VOTARAM SIM

Aloísio Varejão (PSB)

Anderson Goggi (PP)

André Moreira (Psol)

Dalto Neves (PDT)

Duda Brasil (União)

Karla Coser (PT)

Leonardo Monjardim (Patriota)

Luiz Paulo Amorim (SDD)

Maurício Leite (Cidadania)

Vinícius Simões (Cidadania)

VOTARAM NÃO