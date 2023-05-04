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Opinião da Gazeta

Vereadores contam com o seu esquecimento para aumentar o próprio salário

Os vereadores de Vitória devem explicações por seus atos, incondicionalmente. Posicionar-se diante da sociedade sobre um tema tão relevante quanto quase dobrar o subsídio é o mínimo que se espera

Públicado em 

04 mai 2023 às 01:00

Colunista

Votação
Vereadores durante sessão da Câmara de Vitória Crédito: Divulgação/CMV
Por 8 votos a 5, os vereadores de Vitória aprovaram nesta terça-feira (2) o aumento do próprio salário de R$ 8.966,26 para R$ 17.681,99.  Uma mudança que vale para a próxima legislatura,  a partir de 2025, e por isso mesmo tem o tempo a seu favor.  Os vereadores atuais podem justificar que não houve interesse pessoal na decisão, enquanto os do futuro podem alegar simplesmente que não foram eles que aprovaram o aumento (mesmo que uma parcela deles tenham sido reeleita). 
Na mesma sessão, por 10 votos a 4, a Câmara de Vitória aprovou também o projeto que aumenta de 15 para 21 o número de vereadores. Uma medida já criticada neste espaço quando havia sido votada em primeiro turno.
Uma situação confortável, sobretudo porque os vereadores (não só eles, é preciso fazer justiça, deputados estaduais e federais também) sempre contam com o esquecimento dos eleitores quando tomam decisões impopulares. Elimina-se, assim, o prejuízo eleitoral, o maior terror de qualquer um deles.
Tanto que, por mais que alguns vereadores tenham exaltado a transparência da votação, para evitar comparações com a votação da Assembleia que aprovou o tíquete alimentação de R$ 1,8 mil,  poucos deles se prontificaram a falar com a reportagem da TV Gazeta após a decisão.
Na terça-feira, dia da votação, sete foram abordados na Câmara. Deram entrevista André Brandino (PSC), Davi Esmael (PSD), Vinicius Simões (Cidadania) e Chico Hosken (Podemos). A produção do Bom Dia ES fez o convite a todos os 15 vereadores para estarem presentes no estúdio nesta quarta-feira (3), mas nenhum deles compareceu. Todos deram suas explicações:
André Brandino (PSC), Davi Esmael (PSD),  Chico Hosken (Podemos) e Luiz Paulo Amorim (SDD) disseram ter compromissos agendados para o horário. Aloísio Varejão (PSB), André Moreira (Psol), Maurício Leite (Cidadania) e Vinícius Simões (Cidadania) não atenderam às ligações da produção. Anderson Goggi (PP) e Dalto Neves (PDT) estavam com os telefones desligados. Delegado Piquet (Republicanos), o presidente da Câmara, também não atendeu. Luiz Emanuel (sem partido) não participou da sessão por questão de saúde. Leonardo Monjardim chegou a aceitar o convite, mas desmarcou por considerar que o assunto é pertinente à administração da Casa. Karla Coser (PT) disse já ter se posicionado na sessão e nas redes sociais e por isso não daria entrevista, enquanto Duda Brasil (União) enviou nota.
A falta de compromisso público  dos deputados, representantes eleitos pelo povo, ao evitar os questionamentos da imprensa merece repúdio,  amenizados os casos dos vereadores que já haviam falado com a reportagem na véspera.
A justificativa de Karla Coser e a nota de Duda Brasil merecem um importante apontamento, já feito aqui em outras ocasiões: redes sociais são um ambiente confortável, sem contestação, sem o contraditório. Assim como a comunicação por nota, tão disseminada atualmente. Já a imprensa é o canal no qual as contradições são apontadas, fazendo  as cobranças de leitores e espectadores. Ignorar esses questionamentos é sempre  ignorar a população.
Duda Brasil, contudo, foi o único vereador a dar entrevista mais tarde ao ES1, nesta terça-feira (3). 
Os vereadores devem explicações por seus atos, incondicionalmente. Posicionar-se diante da sociedade sobre um tema tão relevante quanto quase dobrar o próprio salário, o que terá impacto financeiro de R$ 8,5 milhões por ano, é o mínimo que se espera de quem deve ser vigilante do dinheiro público.
A imprensa está aqui para mostrar incansavelmente como os representantes do povo votaram, repetindo quantas vezes forem necessárias. Para ninguém se esquecer.

Aumento de salário

VOTARAM SIM
  • Aloísio Varejão (PSB) 
  • Anderson Goggi (PP) 
  • Chico Hosken (Podemos)
  • Dalto Neves (PDT) 
  • Duda Brasil (União)
  • Karla Coser (PT)
  • Luiz Paulo Amorim (SDD) 
  • Maurício Leite (Cidadania)
VOTARAM NÃO
  • André Brandino (PSC)
  • André Moreira (Psol) 
  • Davi Esmael (PSD)
  • Leonardo Monjardim (Patriota) 
  • Vinícius Simões (Cidadania)

Aumento de vereadores

VOTARAM SIM
  • Aloísio Varejão (PSB) 
  • Anderson Goggi (PP) 
  • André Moreira (Psol) 
  • Dalto Neves (PDT) 
  • Duda Brasil (União) 
  • Karla Coser (PT) 
  • Leonardo Monjardim (Patriota) 
  • Luiz Paulo Amorim (SDD) 
  • Maurício Leite (Cidadania) 
  • Vinícius Simões (Cidadania)
VOTARAM NÃO
  • André Brandino (PSC) 
  • Chico Hosken (Podemos) 
  • Davi Esmael (PSD)
  • Delegado Piquet (Republicanos)

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