Vereadores contam com o seu esquecimento para aumentar o próprio salário

Por 8 votos a 5, os vereadores de Vitória aprovaram nesta terça-feira (2) o aumento do próprio salário de R$ 8.966,26 para R$ 17.681,99. Uma mudança que vale para a próxima legislatura, a partir de 2025, e por isso mesmo tem o tempo a seu favor. Os vereadores atuais podem justificar que não houve interesse pessoal na decisão, enquanto os do futuro podem alegar simplesmente que não foram eles que aprovaram o aumento (mesmo que uma parcela deles tenham sido reeleita).
Na mesma sessão, por 10 votos a 4, a Câmara de Vitória aprovou também o projeto que aumenta de 15 para 21 o número de vereadores. Uma medida já criticada neste espaço quando havia sido votada em primeiro turno.
Uma situação confortável, sobretudo porque os vereadores (não só eles, é preciso fazer justiça, deputados estaduais e federais também) sempre contam com o esquecimento dos eleitores quando tomam decisões impopulares. Elimina-se, assim, o prejuízo eleitoral, o maior terror de qualquer um deles.
Tanto que, por mais que alguns vereadores tenham exaltado a transparência da votação, para evitar comparações com a votação da Assembleia que aprovou o tíquete alimentação de R$ 1,8 mil, poucos deles se prontificaram a falar com a reportagem da TV Gazeta após a decisão.
Na terça-feira, dia da votação, sete foram abordados na Câmara. Deram entrevista André Brandino (PSC), Davi Esmael (PSD), Vinicius Simões (Cidadania) e Chico Hosken (Podemos). A produção do Bom Dia ES fez o convite a todos os 15 vereadores para estarem presentes no estúdio nesta quarta-feira (3), mas nenhum deles compareceu. Todos deram suas explicações:
André Brandino (PSC), Davi Esmael (PSD), Chico Hosken (Podemos) e Luiz Paulo Amorim (SDD) disseram ter compromissos agendados para o horário. Aloísio Varejão (PSB), André Moreira (Psol), Maurício Leite (Cidadania) e Vinícius Simões (Cidadania) não atenderam às ligações da produção. Anderson Goggi (PP) e Dalto Neves (PDT) estavam com os telefones desligados. Delegado Piquet (Republicanos), o presidente da Câmara, também não atendeu. Luiz Emanuel (sem partido) não participou da sessão por questão de saúde. Leonardo Monjardim chegou a aceitar o convite, mas desmarcou por considerar que o assunto é pertinente à administração da Casa. Karla Coser (PT) disse já ter se posicionado na sessão e nas redes sociais e por isso não daria entrevista, enquanto Duda Brasil (União) enviou nota.
A falta de compromisso público dos deputados, representantes eleitos pelo povo, ao evitar os questionamentos da imprensa merece repúdio, amenizados os casos dos vereadores que já haviam falado com a reportagem na véspera.
A justificativa de Karla Coser e a nota de Duda Brasil merecem um importante apontamento, já feito aqui em outras ocasiões: redes sociais são um ambiente confortável, sem contestação, sem o contraditório. Assim como a comunicação por nota, tão disseminada atualmente. Já a imprensa é o canal no qual as contradições são apontadas, fazendo as cobranças de leitores e espectadores. Ignorar esses questionamentos é sempre ignorar a população.
Duda Brasil, contudo, foi o único vereador a dar entrevista mais tarde ao ES1, nesta terça-feira (3).
Os vereadores devem explicações por seus atos, incondicionalmente. Posicionar-se diante da sociedade sobre um tema tão relevante quanto quase dobrar o próprio salário, o que terá impacto financeiro de R$ 8,5 milhões por ano, é o mínimo que se espera de quem deve ser vigilante do dinheiro público.
A imprensa está aqui para mostrar incansavelmente como os representantes do povo votaram, repetindo quantas vezes forem necessárias. Para ninguém se esquecer.
Aumento de salário
VOTARAM SIM
- Aloísio Varejão (PSB)
- Anderson Goggi (PP)
- Chico Hosken (Podemos)
- Dalto Neves (PDT)
- Duda Brasil (União)
- Karla Coser (PT)
- Luiz Paulo Amorim (SDD)
- Maurício Leite (Cidadania)
VOTARAM NÃO
- André Brandino (PSC)
- André Moreira (Psol)
- Davi Esmael (PSD)
- Leonardo Monjardim (Patriota)
- Vinícius Simões (Cidadania)
Aumento de vereadores
VOTARAM SIM
- Aloísio Varejão (PSB)
- Anderson Goggi (PP)
- André Moreira (Psol)
- Dalto Neves (PDT)
- Duda Brasil (União)
- Karla Coser (PT)
- Leonardo Monjardim (Patriota)
- Luiz Paulo Amorim (SDD)
- Maurício Leite (Cidadania)
- Vinícius Simões (Cidadania)
VOTARAM NÃO
- André Brandino (PSC)
- Chico Hosken (Podemos)
- Davi Esmael (PSD)
- Delegado Piquet (Republicanos)