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Opinião da Gazeta

Tíquete de R$ 1,8 mil alimenta a desconfiança contra deputados

Deputados estaduais deveriam ser os guardiões do dinheiro público, responsáveis que são pela aprovação do Orçamento estadual. Está no espírito do cargo a busca pela distribuição desses recursos com eficiência

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 01:00

Públicado em 

26 abr 2023 às 01:00

Colunista

Ales
Plenário vazio da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Divulgação | Lucas S. Costa
A colunista Letícia Gonçalves disse tudo e mais um pouco sobre a sorrateira aprovação de uma emenda que concede o pagamento de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.829,79 por mês aos deputados estaduais.  Sobraram "faltas" na hora de aprovar o benefício: faltou transparência, faltou informação, faltou discussão, faltou tempo, faltou atenção, faltou respeito com o cidadão/contribuinte/eleitor.
E continuam faltando palavras para julgar o comportamento de deputados que fizeram do silêncio o escudo para encobrir seus interesses particulares,  um exemplo estridente do patrimonialismo que não abandona o setor público brasileiro.
 Uma votação que em 8 minutos foi decidida sem que se mencionasse qualquer palavra que pudesse fazer referência ao benefício. Sem que nenhum parlamentar fizesse qualquer questionamento na ocasião. Restou só o silêncio, que insinua a conivência ou, na melhor das hipóteses, o descuido. Em qualquer um dos casos, os deputados falharam como representantes do povo.

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Deputados estaduais deveriam ser os guardiões do dinheiro público, responsáveis que são pela aprovação do Orçamento  estadual.  Está no espírito do cargo a busca pela distribuição desses recursos com eficiência, para atender acima de tudo os interesses públicos, para melhorar a vida da sociedade.
É inaceitável que sejam eles próprios os responsáveis por comprometer esses recursos com despesas com pessoal. Pior ainda, em benefício próprio. O impacto anual do vale-alimentação será de R$ 658,4 mil caso os 30 deputados da Assembleia façam o requerimento dessa benesse. Deputados que recebem salário de R$ 31.238,19, uma cifra inimaginável para a maior parte da população.
O jabuti, a artimanha política de inserir em uma proposta legislativa outra sem ligação com ela,  é como os seus pares do reino animal: ele nunca sobe na árvore sozinho. Não foi sem querer que a emenda do vale-alimentação foi aprovada na Assembleia. Na política, nada é por acaso.

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