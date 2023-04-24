Sem furtos e vazamentos, água chega a todos os consumidores

Falta de água Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

A reclamação é recorrente, sobretudo nos bairros periféricos: está faltando água. Moradores do bairro São Benedito, em Vitória, como mostrado em março pela TV Gazeta , tiveram problemas de abastecimento durante quatro meses. Um suplício que impede o atendimento de necessidades básicas, da hidratação pessoal à higiene.

Acontece que, enquanto falta para alguns, sobra para outros. O furto de água, com ligações clandestinas, é um problema que tem impacto em todo o sistema de abastecimento. Precisa ser combatido de forma eficiente. Assim como os vazamentos.

Leonel Ximenes, em sua coluna , mostrou levantamento da Cesan que apontou o percentual de desperdício de água na Grande Vitória. Viana está na liderança com 59%, seguido por Cariacica (57%), Guarapari (40%), Serra (38%), Vila Velha (35%) e Vitória (32%).

Pelo valor de R$ 118,8 milhões, a Cesan contratou uma empresa que terá a missão de reduzir os volumes hídricos perdidos e garantir a satisfação dos consumidores em Vitória, Guarapari e Viana. O pagamento à empresa vai ser de acordo com o desempenho, com metas de performance. Ou seja, espera-se que assim um trabalho bem feito na redução do desperdício será quase obrigatório.