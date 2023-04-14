Aumento de salário de vereadores é festa bancada com dinheiro da população

Castelo também aprovou aumento para os parlamentares, cujo subsídio passará de R$ 6.900 para R$ 7.590 em 2025. Contudo, nos anos seguintes novos reajustes escalonados farão o salário chegar a R$ 9.298,07, em 2028. O 13º salário também será corrigido em 2025.

São casos de um empenho bem-sucedido em benefício próprio, levando-se em consideração que, mesmo que a renovação das casas legislativas seja considerável em cada eleição, a reeleição é quase sempre uma meta para um vereador. São reajustes cujos percentuais são de dois dígitos, bem diferente do que acontece na iniciativa privada. A vigília dos atos legislativos pela população precisa ser contínua.