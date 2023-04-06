Atendimento 24h, porque a violência contra a mulher não tem hora marcada

Mulher espancada pelo companheiro com pau e até cerâmica em Vila Nova de Colares, na Serra Crédito: Ari Melo

Dois exemplos recentes entre centenas de outros. Não há como não se estremecer com o noticiário no Espírito Santo, quando se trata de violência contra a mulher. Agressões, violência sexual, morte. Um cardápio que assombra a sociedade.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) tem alguns números: de janeiro a março deste ano, foram aproximadamente 5,6 mil registros de violência contra a mulher em todo o Estado, ou 62 mulheres agredidas por dia, em média. Ainda se luta contra a subnotificação, que se fortalece quando há obstáculos de todos os tipos para as denúncias: da dependência afetiva ou financeira à falta de acolhimento institucional.

Se o primeiro fator é fortalecido com ações que promovam a autonomia feminina, o segundo depende de uma mudança de mentalidade no atendimento desses casos, para uma recepção mais humanizada de mulheres vítimas de violência. A Lei 14.541, que prevê desde terça-feira (4) que as delegacias da mulher em todo o país funcionem 24 horas, todos os dias, pode ser considerada uma forma de ampliar essa rede de proteção. Com profissionais especializados, as mulheres poderão se sentir mais seguras e acolhidas.

No Espírito Santo, o que vai mudar, de acordo com o delegado-chefe da Polícia Civil, delegado José Darcy Arruda, é que nas delegacias em regime de plantão passarão a ter espaços especializados serão chamados de "Salas Marias" . Não há informações detalhadas sobre como será essa operação e o custo para os cofres públicos, tampouco há data prevista para a implantação. O que se espera é que o tratamento dado às mulheres seja com dignidade e cuidado, para que as vítimas se sintam seguras quando precisarem do atendimento.