Mulher que mora há um mês com namorado é espancada por ele na Serra

Vila Nova de Colares é bairro onde aconteceu o crime Crédito: Fabrício Christ

Uma mulher de 27 anos passou a madrugada de sexta-feira (31) sendo agredida e espancada pelo companheiro, um homem de 20 anos, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Os dois de conheceram pela internet há menos de um mês e foram morar juntos.

Após a mulher pedir ajuda, a Guarda Municipal da Serra atendeu a ocorrência e prendeu o suspeito na tarde de sexta em um bar em Vila Nova de Colares.

Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a mulher conta que eles se conheceram pelo Facebook. Ela relatou ainda que as agressões foram motivadas por ciúmes e que só pediu ajuda porque ficou com medo de morrer. A mulher fugiu com os dois filhos pequenos e buscou abrigo na casa de amigos.

O acusado de ser o agressor tem várias passagens pela polícia e cumpria pena por homicídio e tráfico de drogas. Quando foi preso pela Guarda Municipal da Serra, o homem estava com dois celulares: um era da mulher espancada e o outro estava com restrição de roubo. Ele também usava tornozeleira eletrônica.