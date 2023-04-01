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Violência contra mulher

Mulher que mora há um mês com namorado é espancada por ele na Serra

O casal se conheceu pelo Facebook há menos de um mês e foi morar junto. O acusado usa tornozeleira eletrônica, tem várias passagens pela polícia e cumpria pena por homicídio e tráfico de drogas

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2023 às 12:11
Homem foi assassinado a tiros em Vila Nova de Colares
Vila Nova de Colares é bairro onde aconteceu o crime Crédito: Fabrício Christ
Uma mulher de 27 anos passou a madrugada de sexta-feira (31) sendo agredida e espancada pelo companheiro, um homem de 20 anos,  no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Os dois de conheceram pela internet há menos de um mês e foram morar juntos.
Após a mulher pedir ajuda, a Guarda Municipal da Serra atendeu a ocorrência e prendeu o suspeito na tarde de sexta em um bar em Vila Nova de Colares.
Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a mulher conta que eles se conheceram pelo Facebook. Ela relatou ainda que as agressões foram motivadas por ciúmes e que só pediu ajuda porque ficou com medo de morrer. A mulher fugiu com os dois filhos pequenos e buscou abrigo na casa de amigos.
O acusado de ser o agressor tem várias passagens pela polícia e cumpria pena por homicídio e tráfico de drogas. Quando foi preso pela Guarda Municipal da Serra, o homem estava com dois celulares: um era da mulher espancada e o outro estava com restrição de roubo. Ele também usava tornozeleira eletrônica.
A Polícia Civil informa que o suspeito, de 20 anos, foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM). Ele foi autuado por lesão corporal, ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e receptação. Ele foi encaminhado ao presídio.

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