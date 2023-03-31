Homem é preso suspeito de estuprar as filhas da ex dele em Rio Bananal

Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal Crédito: Polícia Civil

Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (30), suspeito de estuprar duas meninas de 6 e 9 anos – filhas da ex-companheira dele – em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteciam na casa dos ex-sogros do suspeito, quando ele pediu para morar no imóvel. O indivíduo confessou os crimes e disse que já ficou preso por cinco anos em Governador Valadares, em Minas Gerais, pela prática do mesmo crime.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar de Rio Bananal. Após o começo das investigações, foi pedida a prisão preventiva do investigado. No mesmo dia, o mandado de prisão foi expedido e o suspeito foi localizado e preso no Centro da cidade, enquanto dirigia um veículo.

A corporação afirmou que as investigações apontaram que o suspeito teve um relacionamento com uma mulher, que é usuária de drogas. Como ela passou a viver nas ruas, as filhas foram morar com os avós. Esse homem voltou para Rio Bananal e pediu para morar na casa dos ex-sogros, o que foi permitido. Durante a estadia na casa, os abusos foram cometidos. Ele foi interrogado e confessou os crimes que cometeu.