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Meninas de 6 e 9 anos

Homem é preso suspeito de estuprar as filhas da ex dele em Rio Bananal

Suspeito confessou o crime durante interrogatório e disse à Polícia Civil que já ficou preso por cinco anos em Minas Gerais por prática de estupro
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 mar 2023 às 13:43

Publicado em 31 de Março de 2023 às 13:43

Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal Crédito: Polícia Civil
Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (30), suspeito de estuprar duas meninas de 6 e 9 anos – filhas da ex-companheira dele – em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteciam na casa dos ex-sogros do suspeito, quando ele pediu para morar no imóvel. O indivíduo confessou os crimes e disse que já ficou preso por cinco anos em Governador Valadares, em Minas Gerais, pela prática do mesmo crime.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar de Rio Bananal. Após o começo das investigações, foi pedida a prisão preventiva do investigado. No mesmo dia, o mandado de prisão foi expedido e o suspeito foi localizado e preso no Centro da cidade, enquanto dirigia um veículo.
A corporação afirmou que as investigações apontaram que o suspeito teve um relacionamento com uma mulher, que é usuária de drogas. Como ela passou a viver nas ruas, as filhas foram morar com os avós. Esse homem voltou para Rio Bananal e pediu para morar na casa dos ex-sogros, o que foi permitido. Durante a estadia na casa, os abusos foram cometidos. Ele foi interrogado e confessou os crimes que cometeu.
O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Serra e está à disposição da Justiça de Rio Bananal.

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