Polícia prende suspeito de matar dois jovens em ataque a tiros em Jaguaré

Zenildo de Lima, de 28 anos e João Vitor Cassiano, de 22 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram. Crédito: Leitor | A Gazeta

O suspeito de ser o autor de um duplo homicídio em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foi preso na manhã desta sexta-feira (31) durante a Operação Áquila . O crime aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, no bairro Palmital. Zenildo de Lima, de 28 anos, e João Vitor Cassiano, de 22, morreram e outros dois jovens ficaram feridos em um ataque a tiros.

Segundo o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o suspeito foi reconhecido em vídeos ostentando armas. "Prisão importante, indivíduo com duplo homicídio, que ostentava armas de fogo nesses vídeos idiotas que eles fazem. Já está preso e será apresentado à Justiça", informou o secretário em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Prisão aconteceu durante a Operação Áquila, em Jaguaré Crédito: Divulgação/Sesp

Zenildo e João Vitor estavam em um grupo de amigos quando foram mortos por quatro indivíduos que saíram de um carro e realizaram os disparos. Eles foram socorridos para o hospital, mas não resistiram. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Para a PM, uma das vítimas do crime contou que os suspeitos chegaram em um Corolla prata e todos usavam toucas e roupas parecidas com a de policiais civis. Armados, eles desceram do veículo dizendo “perdeu, polícia”. Em seguida, realizaram os disparos e fugiram do local.

Operação Áquila

A Operação Áquila, em Jaguaré, foi deflagrada na manhã desta sexta-feira. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que, até o momento, seis pessoas foram presas pela manhã durante a ação policial no município. Ao todo, o objetivo é de cumprir 12 mandados de prisão e dois de busca e apreensão no trabalho, que conta também com o apoio do helicóptero do Notaer.