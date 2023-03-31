Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Áquila

Polícia faz operação para prender assassinos e traficantes em Jaguaré

Ação tem objetivo é cumprir 12 mandados de prisão e dois de busca e apreensão; entre os presos está um suspeito de participação em um duplo homicídio

Publicado em 31 de Março de 2023 às 07:33

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 mar 2023 às 07:33
Operação policial começou logo cedo em Jaguaré
Operação policial começou logo cedo em Jaguaré Crédito: Divulgação/Sesp
Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (31) a Operação Áquila, para combater tráfico de drogas e homicídios em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Ação tem objetivo de cumprir 12 mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Segundo o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, entre os presos está um suspeito de um ataque a tiros que matou dois jovens e deixou outros dois feridos em janeiro deste ano, no município.
"Prisão importante, indivíduo com duplo homicídio, que ostentava armas de fogo nesses vídeos idiotas que eles fazem. Já está preso e será apresentado à Justiça", informou o secretário em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. Ramalho está acompanhando outra operação, em bairros de Vila Velha, também de combate ao tráfico de drogas e assassinatos.
O crime a que o secretário se refere aconteceu no dia 8 de janeiro. Zenildo de Lima, de 28 anos, e João Vitor Cassiano, de 22, morreram, e outros dois jovens ficaram feridos.
De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a operação foi concluída com o cumprimento de sete mandados de prisão. "Terminamos agora cedo a Operação Áquila. Dos dez alvos mais importantes, sete foram presos. É uma operação integrada. Vamos continuar trabalhando no Norte do Estado para trazer mais segurança para todo mundo, inclusive para a cidade de Jaguaré", disse.
A ação contou com policiais civis e militares, além de apoio de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). Participam dos trabalhos o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e o superintendente de Polícia Regional Norte da corporação, delegado Fabrício Dutra, além do capitão Lee, da Polícia Militar, subcomandante do 18º Batalhão.

Veja Também

Aluno leva arma de airsoft e causa medo em escola de Aracruz

Noivas denunciam decorador por golpes em festas de casamento no ES

Suspeitos perguntam por homem e atiram em carro com três pessoas na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jaguaré Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados