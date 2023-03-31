Polícia faz operação para prender assassinos e traficantes em Jaguaré

Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (31) a Operação Áquila, para combater tráfico de drogas e homicídios em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Ação tem objetivo de cumprir 12 mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Segundo o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, entre os presos está um suspeito de um ataque a tiros que matou dois jovens e deixou outros dois feridos em janeiro deste ano, no município.
"Prisão importante, indivíduo com duplo homicídio, que ostentava armas de fogo nesses vídeos idiotas que eles fazem. Já está preso e será apresentado à Justiça", informou o secretário em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. Ramalho está acompanhando outra operação, em bairros de Vila Velha, também de combate ao tráfico de drogas e assassinatos.
O crime a que o secretário se refere aconteceu no dia 8 de janeiro. Zenildo de Lima, de 28 anos, e João Vitor Cassiano, de 22, morreram, e outros dois jovens ficaram feridos.
De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a operação foi concluída com o cumprimento de sete mandados de prisão. "Terminamos agora cedo a Operação Áquila. Dos dez alvos mais importantes, sete foram presos. É uma operação integrada. Vamos continuar trabalhando no Norte do Estado para trazer mais segurança para todo mundo, inclusive para a cidade de Jaguaré", disse.
A ação contou com policiais civis e militares, além de apoio de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). Participam dos trabalhos o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e o superintendente de Polícia Regional Norte da corporação, delegado Fabrício Dutra, além do capitão Lee, da Polícia Militar, subcomandante do 18º Batalhão.