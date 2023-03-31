Polícia faz operação para prender assassinos e traficantes em Jaguaré

Operação policial começou logo cedo em Jaguaré Crédito: Divulgação/Sesp

Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (31) a Operação Áquila, para combater tráfico de drogas e homicídios em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Ação tem objetivo de cumprir 12 mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Segundo o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, entre os presos está um suspeito de um ataque a tiros que matou dois jovens e deixou outros dois feridos em janeiro deste ano, no município

TV Gazeta. Ramalho está acompanhando outra "Prisão importante, indivíduo com duplo homicídio, que ostentava armas de fogo nesses vídeos idiotas que eles fazem. Já está preso e será apresentado à Justiça", informou o secretário em entrevista à repórter Daniela Carla, da. Ramalho está acompanhando outra operação, em bairros de Vila Velha, também de combate ao tráfico de drogas e assassinatos

O crime a que o secretário se refere aconteceu no dia 8 de janeiro. Zenildo de Lima, de 28 anos, e João Vitor Cassiano, de 22, morreram, e outros dois jovens ficaram feridos.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a operação foi concluída com o cumprimento de sete mandados de prisão. "Terminamos agora cedo a Operação Áquila. Dos dez alvos mais importantes, sete foram presos. É uma operação integrada. Vamos continuar trabalhando no Norte do Estado para trazer mais segurança para todo mundo, inclusive para a cidade de Jaguaré", disse.