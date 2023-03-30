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Na Grande Vitória

Noivas denunciam decorador por golpes em festas de casamento no ES

Grupo formado por cerca de 30 noivas disse que o prejuízo já ultrapassa os R$ 500 mil; suspeito é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 30 de Março de 2023 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2023 às 15:38
Um grupo de 30 noivas afirmou que foi vítima de um decorador de festas que atua na Grande Vitória. Pelo menos seis delas já registraram o caso junto à Polícia Civil, que investiga o suspeito. Elas contaram à TV Gazeta que ele combinava um serviço mas, no dia do casamento, entregava algo completamente diferente do que foi acordado (confira os relatos acima). O prejuízo somado já passa dos R$ 500 mil.
Para convencer as clientes, ele chegava a publicar nas redes sociais vídeos de festas realizadas por outros decoradores. Em conversa com as noivas, ele dizia que tinha conseguido promoções junto a fornecedores, mas que precisava do pagamento naquele momento para "segurar" o valor. E assim ia conseguindo o dinheiro adiantado.
Há alguns dias, uma noiva — que, assim como todas as entrevistadas, pediu para não ser identificada — descobriu que nada do casamento que ela planejou durante um ano foi fechado. A data da festa é em abril. No total, ela pagou quase R$ 40 mil para o decorador, que prometeu mobiliário, flores, maquete do bolo, entre vários outros serviços.
"Minha cerimonialista entrou em contato com todos os fornecedores, que teoricamente ele teria pago, e não existia nada, nenhum pagamento ou reserva para o dia do meu casamento. Eu tive um rombo financeiro enorme, o meu abalo emocional foi muito grande, estou vivendo um momento de terror", disse ela em entrevista à repórter Vanessa Calmon.
A cerimonialista que descobriu o golpe acabou identificando outras vítimas do decorador: "Me gerou uma preocupação grande até porque eu tinha outros clientes que também se casariam e pagaram esse decorador. Conforme eu ia pesquisando caso a caso, fui descobrindo várias histórias bem parecidas, de propostas fraudulentas, e nada tinha sido contratado", detalhou.
A produção da TV Gazeta tentou contato, durante toda esta quinta-feira (30), com o decorador denunciado. Ele não atendeu às ligações e nem respondeu as mensagens. O espaço segue aberto.

Promoções e falsas parcerias

Para convencer as vítimas, o decorador mandava prints de conversas com fornecedores que nunca aconteceram. Além disso, ele encaminhava áudios de promoções que ele dizia ter conseguido, mas o pagamento tinha que ser feito na hora.
A TV Gazeta entrou em contato com uma das empresas citadas pelo decorador. A dona não quis ser identificada, mas foi surpreendida com os casos: "Ele dizia que tinha uma parceria comigo e se, caso a noiva pagasse naquele dia adiantado, ele conseguiria o dobro do crédito. Só que nunca ficamos sabendo disso, não tínhamos parceria com ele, ele não tinha autorização para usar nosso nome e pegava imagens da empresa, produtos, festas realizadas por outros decoradores, para atrair essas noivas".
Uma das noivas que denunciou o decorador se casou em janeiro. Quando entrou na festa, veio a surpresa: "Me deparei com a falta da decoração no chão, a plotagem, tinha um buraco em branco no carpete. Olhei para o teto, senti falta de uma decoração. Depois reparei na mesa do bolo que também estava sem a decoração, na parede foram colocadas uma luzes também completamente fora do que tinha sido acordado e pago".
O que as noivas esperam agora é que ele não faça mais nenhuma vítima: "Ele não é uma pessoa confiável, não fez só comigo: fez com noivas, fornecedores, parceiros, ele foi completamente antiético. Sei que o dinheiro a gente não vai ter de volta, mas preciso ajudar as outras pessoas para não passarem por essa situação".

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