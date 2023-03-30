Noivas denunciam decorador por golpes em festas de casamento no ES

TV Gazeta que ele combinava um serviço mas, no dia do casamento, entregava algo completamente diferente do que foi acordado (confira os relatos acima). O prejuízo somado já passa dos R$ 500 mil. Um grupo de 30 noivas afirmou que foi vítima de um decorador de festas que atua na Grande Vitória . Pelo menos seis delas já registraram o caso junto à Polícia Civil , que investiga o suspeito. Elas contaram àque ele combinava um serviço mas, no dia do casamento, entregava algo completamente diferente do que foi acordado. O prejuízo somado já passa dos R$ 500 mil.

Para convencer as clientes, ele chegava a publicar nas redes sociais vídeos de festas realizadas por outros decoradores. Em conversa com as noivas, ele dizia que tinha conseguido promoções junto a fornecedores, mas que precisava do pagamento naquele momento para "segurar" o valor. E assim ia conseguindo o dinheiro adiantado.

Há alguns dias, uma noiva — que, assim como todas as entrevistadas, pediu para não ser identificada — descobriu que nada do casamento que ela planejou durante um ano foi fechado. A data da festa é em abril. No total, ela pagou quase R$ 40 mil para o decorador, que prometeu mobiliário, flores, maquete do bolo, entre vários outros serviços.

"Minha cerimonialista entrou em contato com todos os fornecedores, que teoricamente ele teria pago, e não existia nada, nenhum pagamento ou reserva para o dia do meu casamento. Eu tive um rombo financeiro enorme, o meu abalo emocional foi muito grande, estou vivendo um momento de terror", disse ela em entrevista à repórter Vanessa Calmon.

A cerimonialista que descobriu o golpe acabou identificando outras vítimas do decorador: "Me gerou uma preocupação grande até porque eu tinha outros clientes que também se casariam e pagaram esse decorador. Conforme eu ia pesquisando caso a caso, fui descobrindo várias histórias bem parecidas, de propostas fraudulentas, e nada tinha sido contratado", detalhou.

A produção da TV Gazeta tentou contato, durante toda esta quinta-feira (30), com o decorador denunciado. Ele não atendeu às ligações e nem respondeu as mensagens. O espaço segue aberto.

Promoções e falsas parcerias

Para convencer as vítimas, o decorador mandava prints de conversas com fornecedores que nunca aconteceram. Além disso, ele encaminhava áudios de promoções que ele dizia ter conseguido, mas o pagamento tinha que ser feito na hora.

A TV Gazeta entrou em contato com uma das empresas citadas pelo decorador. A dona não quis ser identificada, mas foi surpreendida com os casos: "Ele dizia que tinha uma parceria comigo e se, caso a noiva pagasse naquele dia adiantado, ele conseguiria o dobro do crédito. Só que nunca ficamos sabendo disso, não tínhamos parceria com ele, ele não tinha autorização para usar nosso nome e pegava imagens da empresa, produtos, festas realizadas por outros decoradores, para atrair essas noivas".

Uma das noivas que denunciou o decorador se casou em janeiro. Quando entrou na festa, veio a surpresa: "Me deparei com a falta da decoração no chão, a plotagem, tinha um buraco em branco no carpete. Olhei para o teto, senti falta de uma decoração. Depois reparei na mesa do bolo que também estava sem a decoração, na parede foram colocadas uma luzes também completamente fora do que tinha sido acordado e pago".