Aluno leva arma de airsoft e causa medo em escola de Aracruz

Um aluno de uma escola municipal de Aracruz, causou medo ao levar uma arma de airsoft para a instituição na tarde desta terça-feira (30). Crédito: Polícia Militar | Divulgação

Um aluno da escola municipal Ezequiel Fraga Rocha, localizada no bairro Bela Vista, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , causou medo ao levar uma arma de airsoft para a instituição na tarde desta terça-feira (30). Segundo a Polícia Militar , uma aluna passou mal ao ver a arma e avisou um funcionário da escola.

A PM foi acionada no local e apreendeu a pistola. A estudante que passou mal precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Por nota, a Prefeitura de Aracruz informou que o ocorrido causou insegurança nos alunos e, imediatamente, a diretoria acionou a polícia, que prontamente atendeu ao chamado, recolheu o objeto e garantiu a segurança de todos os alunos. Ainda segundo a prefeitura, foi apurado que houve o envolvimento de mais de um estudante.

“Os pais dos estudantes envolvidos na situação foram também chamados e levaram os filhos para casa. Os alunos ficarão suspensos até a próxima terça, 4, e a Secretaria de Educação continuará tomando todas as medidas que garantam segurança e paz no ambiente escolar”, afirmou a nota.

Polícia Civil informou que a arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.

Audiência discute segurança nas escolas

Uma audiência pública da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente que ocorreu na noite desta quarta-feira (29), no município, discutiu a segurança nas escolas de Aracruz. Encontro reuniu autoridades, agentes de segurança e comunidade local.