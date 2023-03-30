Aluno leva arma de airsoft e causa medo em escola de Aracruz

Um aluno da escola municipal Ezequiel Fraga Rocha, localizada no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, causou medo ao levar uma arma de airsoft para a instituição na tarde desta terça-feira (30). Segundo a Polícia Militar, uma aluna passou mal ao ver a arma e avisou um funcionário da escola.
A PM foi acionada no local e apreendeu a pistola. A estudante que passou mal precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Por nota, a Prefeitura de Aracruz informou que o ocorrido causou insegurança nos alunos e, imediatamente, a diretoria acionou a polícia, que prontamente atendeu ao chamado, recolheu o objeto e garantiu a segurança de todos os alunos. Ainda segundo a prefeitura, foi apurado que houve o envolvimento de mais de um estudante.
“Os pais dos estudantes envolvidos na situação foram também chamados e levaram os filhos para casa. Os alunos ficarão suspensos até a próxima terça, 4, e a Secretaria de Educação continuará tomando todas as medidas que garantam segurança e paz no ambiente escolar”, afirmou a nota.
A Polícia Civil informou que a arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.
Audiência discute segurança nas escolas
Uma audiência pública da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente que ocorreu na noite desta quarta-feira (29), no município, discutiu a segurança nas escolas de Aracruz. Encontro reuniu autoridades, agentes de segurança e comunidade local.
Há cerca de quatro meses, duas escolas da orla foram atacadas a tiros por um adolescente de 16 anos. Quatro pessoas foram mortas e outras 12 feridas. A audiência foi realizada no auditório da Oficina de Artes, no Bairro Coqueiral de Aracruz, localizada a poucos metros dos colégios onde ocorreram os crimes.
A Prefeitura do município informou que toma medidas para garantir segurança no ambiente escolar, entre eles câmera de videomonitoramento nas instituições; patrulha escolar; o programa educacional de resistência às drogas e à violência (Proerd); o projeto "Papo de Responsa", parceria com a Polícia Civil, com os estudantes de 8° e 9° anos; e atendimento psicológico e psiquiátrico aos alunos.