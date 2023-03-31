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Tráfico de drogas

Operação mira organização criminosa que aterroriza bairros de Vila Velha

Foram cumpridos quatro mandados de prisão. A Polícia Civil informou que eram oito mandados de busca e apreensão; alvos atuam nos bairros Divino Espírito Santo, Jaburuna, Glória e Jardim Marilândia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2023 às 06:37

Publicado em 31 de Março de 2023 às 06:37

A Polícia Civil deflagrou, no início da manhã desta sexta-feira (31), a Operação Berremoth, com objetivo de cumprir cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão em bairros de Vila Velha. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, a ação tem como alvo pessoas ligadas de alguma forma ao tráfico de drogas. Quatro pessoas foram presas, sendo uma delas um indivíduo que usa tornozeleira eletrônica.
"Terminamos a operação com quatro prisões. Foi uma operação muito exitosa de um trabalho da Polícia Civil que nunca acaba "
Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
A corporação informou que os alvos são integrantes de uma organização criminosa que aterroriza os bairros Divino Espírito Santo, Jaburuna, Glória e Jardim Marilândia. De acordo com Ramalho, nem todos os alvos comercializam drogas, mas todos eles estão ligados ao tráfico da região. 
"São 13 mandados cumpridos exclusivamente em Vila Velha com pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes, desde pessoas que comercializavam drogas, como as que guardavam granadas e armas, até pessoas donas de contas bancárias em que eram depositadas quantias em dinheiro", afirmou em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
Ao todo, cerca de 50 policiais de diversas unidades especializadas da Polícia Civil participaram da operação.
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