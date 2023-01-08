Dois jovens morrem e dois ficam feridos em ataque a tiros em Jaguaré

Zenildo de Lima, de 28 anos e João Vitor Cassiano, de 22 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois jovens foram mortos e outras dois ficaram feridos em um ataque a tiros no início da tarde deste domingo (8), no bairro Palmital, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar , o grupo estava na esquina de uma rua, quando um carro chegou, quatro indivíduos saíram do veículo e realizaram os disparos. As vítimas foram socorridas para o hospital. No entanto, Zenildo de Lima, de 28 anos e João Vitor Cassiano, de 22 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Para a PM, uma das vítimas contou que os suspeitos chegaram em um Corolla prata e todos usavam toucas e roupas parecidas com a de policiais civis. Armados, eles desceram do veículo dizendo “perdeu, polícia”. Em seguida, realizaram os disparos e fugiram do local.

Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em ataque a tiros em Jaguaré Crédito: Leitor | A Gazeta

As vítimas foram socorridas para o pronto-socorro do município. Os jovens que morreram chegaram a ser transferidos para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, mas não resistiram. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se há uma apuração a respeito da informação de que os supeitos estariam vestidos com roupas de policiais civis. A corporação respondeu que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou PC, por nota.