Dois jovens morrem e dois ficam feridos em ataque a tiros em Jaguaré

Dois jovens foram mortos e outras dois ficaram feridos em um ataque a tiros no início da tarde deste domingo (8), no bairro Palmital, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o grupo estava na esquina de uma rua, quando um carro chegou, quatro indivíduos saíram do veículo e realizaram os disparos. As vítimas foram socorridas para o hospital. No entanto, Zenildo de Lima, de 28 anos e João Vitor Cassiano, de 22 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.
Para a PM, uma das vítimas contou que os suspeitos chegaram em um Corolla prata e todos usavam toucas e roupas parecidas com a de policiais civis. Armados, eles desceram do veículo dizendo “perdeu, polícia”. Em seguida, realizaram os disparos e fugiram do local.
As vítimas foram socorridas para o pronto-socorro do município. Os jovens que morreram chegaram a ser transferidos para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, mas não resistiram. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se há uma apuração a respeito da informação de que os supeitos estariam vestidos com roupas de policiais civis. A corporação respondeu que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou PC, por nota.
A corporação destacou também que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.