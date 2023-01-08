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Violência

Dois jovens morrem e dois ficam feridos em ataque a tiros em Jaguaré

De acordo com a Polícia Militar, grupo estava na rua quando um carro chegou com quatro indivíduos, vestidos como policiais,  que realizaram os disparos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 jan 2023 às 18:49

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 18:49

Zenildo de Lima, de 28 anos e João Vitor Cassiano, de 22 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.
Zenildo de Lima, de 28 anos e João Vitor Cassiano, de 22 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois jovens foram mortos e outras dois ficaram feridos em um ataque a tiros no início da tarde deste domingo (8), no bairro Palmital, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o grupo estava na esquina de uma rua, quando um carro chegou, quatro indivíduos saíram do veículo e realizaram os disparos. As vítimas foram socorridas para o hospital. No entanto,  Zenildo de Lima, de 28 anos e João Vitor Cassiano, de 22 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.
Para a PM, uma das vítimas contou que os suspeitos chegaram em um Corolla prata e todos usavam toucas e roupas parecidas com a de policiais civis. Armados, eles desceram do veículo dizendo “perdeu, polícia”. Em seguida, realizaram os disparos e fugiram do local.
Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em ataque a tiros em Jaguaré
Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em ataque a tiros em Jaguaré Crédito: Leitor | A Gazeta
As vítimas foram socorridas para o pronto-socorro do município. Os jovens que morreram chegaram a ser transferidos para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, mas não resistiram. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se há uma apuração a respeito da informação de que os supeitos estariam vestidos com roupas de policiais civis. A corporação respondeu que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou PC, por nota.
A corporação destacou também que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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