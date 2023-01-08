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Organização criminosa

Quarto integrante de grupo que fazia sequestros do Pix é preso em Vila Velha

Operação da Polícia Civil localizou o líder do grupo da quadrilha na sexta-feira (6), mesmo dia em que ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar prendeu três integrantes em Vitória
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 jan 2023 às 15:54

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 15:54

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Civil divulgou neste domingo (8) que prendeu o homem apontado como o chefe da quadrilha que cometia sequestros do Pix em Jardim da Penha, em Vitória. A prisão ocorreu durante uma operação em Vila Velha, na sexta-feira (6), mesmo dia em que outros três integrantes do grupo foram presos e um adolescente apreendido na Capital. O nome do preso não foi divulgado. 
Além dele, a polícia comunicou que outros dois integrantes da associação criminosa já foram identificados. Ambos possuem mandado de prisão preventiva em aberto e estão sendo procurados. Mais informações e imagens serão apresentados em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9), na Chefatura de Polícia Civil.
Informações divulgadas durante as prisões em Vitória, na sexta-feira (6), davam conta de que João Vitor Almeida da Silva, de 24 anos, seria o líder do grupo. Neste domingo (8), no entanto, a Polícia Civil afirmou que quem comanda a organização criminosa foi localizado e preso em Vila Velha no mesmo dia, por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Depois da explosão de sequestros em Jardim da Penha, a corporação montou um núcleo especializado para investigar esse tipo de crime
De acordo com a Polícia Civil, a associação criminosa especializada em extorsão com restrição da liberdade agia em diversos bairros de Vitória, mas com o foco maior no bairro Jardim da Penha. Eles abordavam as vítimas e exigiam que elas fizessem transferência via Pix como condição para serem liberadas.
  • Integrantes da quadrilha do Pix:
  • João Vitor Almeida da Silva, 24 anos - preso pela Polícia Militar;
  • Cauã Silva Alvarenga, 18 anos - preso pela Guarda Municipal;
  • Maicon Damasceno Lopes, 28 anos - preso pela Guarda Municipal;
  • Adolescente, 17 anos, apreendido pela Guarda Municipal;
  • Homem apontado como o líder - preso pela Polícia Civil;
  • Dois outros integrantes identificados e ainda não presos.

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