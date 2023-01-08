Justiça mantém prisão de jovem envolvido em ataques a ônibus em Vitória

Ônibus incendiado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Weslley Vitor

A Justiça manteve a prisão de Victor Amorim Carvalho, de 21 anos, indiciado no sábado (7), por participar dos ataques a ônibus em Vitória . Ele foi preso em flagrante no mesmo dia com um adolescente de 15 anos, que foi apreendido e cuja identidade não foi divulgada, de acordo com as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

Durante a audiência de custódia, a defesa de Victor pediu a liberdade provisória, destacando os seguintes os fatos de o indiciado e o adolescente não se conhecerem; de Victor estar sozinho no momento da prisão; e de falta de informações nos autos a respeito da arma de fogo mencionada pelos policiais e o fato de o motorista do ônibus não reconhecer o autuado.

A defesa alegou ainda que o autuado é primário, trabalha e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

O juiz José Borges Teixeira Júnior alegou, no entanto, que no auto de prisão em flagrante consta a informação de que os dois suspeitos, ao serem avistados no bairro Itararé, tentaram fugir, foram alcançados e, por fim, abordados.

O auto de prisão detalha ainda que o adolescente de 15 anos estava com forte cheiro de gasolina na hora da abordagem, jogou fora um isqueiro e confessou ter participado do incêndio por ordens recebidas do morro.

“A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, praticados em conjunto com adolescente, os quais resultaram em dano ao patrimônio do Estado e poderiam ter resultado em graves prejuízos à integridade física de passageiros, motoristas dos coletivos e demais cidadãos, bem como que há indícios de que a ação criminosa se deu de forma coordenada com outros ataques a ônibus na cidade de Vitória, possivelmente determinados por facção criminosa, afirmou o juiz José Borges Teixeira Júnior.

Na decisão não há informações de que o será feito com o adolescente. Já o adulto responderá pela tentativa de corromper adolescente e causar incêndio colocando a vida de outras pessoas. Somadas, as penas podem chegar a dez anos de prisão.

Prisão e apreensão dos suspeitos

Depois que o terceiro ônibus foi incendiado em Vitória, na tarde deste sábado (7), desta vez na Avenida Leitão da Silva, dois suspeitos de participarem dos ataques foram detidos pela Polícia Militar. Um deles é menor de idade, tem 15 anos, e o outro, 21 anos.

Os dois estavam fugindo em direção ao Bairro da Penha quando foram detidos, de acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.

Segundo testemunhas, por volta das 14 horas, pelo menos 10 homens encapuzados desceram o morro, pararam o ônibus na Leitão da Silva e atearam fogo. O coletivo fazia a linha 031 — Ilha do Príncipe x São Benedito. Quando o micro-ônibus foi atacado, apenas o motorista estava dentro dele. Ele conseguiu sair antes de o coletivo ser incendiado pelos criminosos.