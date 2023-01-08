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Prisão

Homem é preso após arrombar restaurante no Centro de Vitória

Agentes foram acionados pelos donos do local. Detido já havia sido preso outras vezes por furto a residências e tráfico de drogas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 jan 2023 às 13:28

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 13:28

Homem é preso pela Guarda após arrombar restaurante no Centro
Homem é preso pela Guarda após arrombar restaurante no Centro Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Um homem de 37 anos foi preso por agentes de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), na madrugada deste domingo (8), após arrombar um restaurante no Centro de Vitória. No momento da prisão, ele estava com uma TV furtada do estabelecimento.
Os agentes foram acionados pelos proprietários do local, que fica na Rua Engenheiro Pinto Pacca, durante patrulhamento preventivo na avenida Jerônimo Monteiro.
Um dos proprietários chegou a entrar em luta corporal com o indivíduo, que recebeu atendimento médico.
Homem de 37 anos é preso após arrombar estabelecimento
Criminoso usou uma escada para entrar no estabelecimento Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Segundo a Guarda Municipal, o rapaz detido tem ficha criminal desde 2011. Já foi preso três vezes por furto a residências e duas vezes por tráfico de entorpecentes, além de ter sido capturado também por cumprimento de mandado.
Após atendimento médico, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil foi demandada sobre a autuação do homem e, assim que houver respostas, este texto será atualizado.

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