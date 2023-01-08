Homem é preso após arrombar restaurante no Centro de Vitória

Homem é preso pela Guarda após arrombar restaurante no Centro Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Um homem de 37 anos foi preso por agentes de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), na madrugada deste domingo (8), após arrombar um restaurante no Centro de Vitória. No momento da prisão, ele estava com uma TV furtada do estabelecimento.

Os agentes foram acionados pelos proprietários do local, que fica na Rua Engenheiro Pinto Pacca, durante patrulhamento preventivo na avenida Jerônimo Monteiro.

Um dos proprietários chegou a entrar em luta corporal com o indivíduo, que recebeu atendimento médico.

Criminoso usou uma escada para entrar no estabelecimento Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Segundo a Guarda Municipal, o rapaz detido tem ficha criminal desde 2011. Já foi preso três vezes por furto a residências e duas vezes por tráfico de entorpecentes, além de ter sido capturado também por cumprimento de mandado.