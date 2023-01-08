Ônibus do Transcol seguem com rotas alteradas um dia após ataques em Vitória

Aplicativo ÕnibusGV mostra coletivo do Transcol seguindo outra rota, sem passar por São Pedro Crédito: Eduardo Dias

Um dia após os ataques criminosos a ônibus em Vitória , a circulação de coletivos continua comprometida em bairros da Capital, neste domingo (8). Moradores da região de São Pedro relatam que as linhas que deveriam passar pela Rodovia Serafim Derenzi estão trafegando por outras avenidas da cidade, deixando os pontos lotados durante a manhã.

No aplicativo ÔnibusGV, em que é possível ver a movimentação em tempo real das linhas do Sistema Transcol, foi possível observar que a linha 535 (Terminal de Campo Grande x Terminal de Jardim América) não passou pela Serafim Derenzi, e sim pela Reta da Penha.

A mudança inesperada na rota deixou os moradores de São Pedro sem ônibus já no sábado (7). Em uma publicação nas redes sociais, o perfil da comunidade manifestou revolta com a situação. "É triste perceber que mais uma vez a nossa região está sendo punida por atos que não acontecem aqui. Teve ônibus sendo queimado na Orla de Camburi, será que por lá também foi suspensa a circulação."

Administrador do perfil, o morador de São Pedro Ryan Gouveia conversou com a reportagem de A Gazeta e afirmou que a falta de ônibus continua neste domingo (8). "Só está passando ônibus municipal, os intermunicipais 535 e 518 não estão passando", declarou.

Em nota enviada no sábado (7), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que as linhas que passam nos locais onde houve queima de veículos tiveram o itinerário alterado por medida de segurança e tiveram de passar nas ruas próximas aos incidentes.

A reportagem de A Gazeta procurou a Ceturb-ES sobre o motivo da mudança em São Pedro, visto que não houve o registro de ônibus incendiados na localidade. A companhia afirmou que "por motivos de segurança, as linhas que operam nas regiões de Maruipe, Consolação e Itararé, onde ônibus foram queimados, continuam realizando desvios por vias próximas" e, assim que a situação se normalizar, os itinerários originais voltarão a ser realizados.