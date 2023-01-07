Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • 'Ações não nos intimidam. Vamos atrás de líderes do tráfico', diz comandante da PM
Ataques em Vitória

'Ações não nos intimidam. Vamos atrás de líderes do tráfico', diz comandante da PM

Coronel Douglas Caus mandou recado à facção criminosa PCV, que estaria por trás dos ônibus incendiados na capital capixaba neste sábado (7)
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

07 jan 2023 às 18:58

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 18:58

Três ônibus foram incendiados neste sábado após morte de um suspeito em confronto com a PM
Três ônibus foram incendiados neste sábado (7) após morte de um suspeito em confronto com a PM Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus, mandou um aviso às lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV) durante entrevista concedida à imprensa sobre os ataques a ônibus ocorridos neste sábado (7), em Vitória. “Não é esse tipo de ação de queima de ônibus que vai nos amedrontar. Pelo contrário. Agora vamos focar cada vez mais nas lideranças”, afirmou o comandante-geral.
Uma das lideranças citadas é o foragido da Justiça Fernando Moraes Pimenta, o Marujo. Considerado o número um da lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo, ele é chefe da facção criminosa que comanda o tráfico na região do Bairro da Penha, onde um suspeito foi morto na madrugada deste sábado (7) em confronto com policiais militares, o que teria motivado os ataques na Capital, onde três ônibus foram incendiados em pontos distintos — Praia de Camburi, Avenida Maruípe e Avenida Leitão da Silva.
O comandante-geral da PMES afirmou que tudo o que acontece naquela região do Bairro da Penha “tem o dedo de Marujo”, porque ele é uma das lideranças do PCV. Caus destacou que o suspeito que morreu no confronto com os policiais era gerente da facção e tinha muita ligação com Yuri de Andrade Bento, conhecido como Jamaica, que é outra liderança do PCV. Em outubro de 2022, uma série de ataques a ônibus foi registrada em Vitória também após a morte de um suspeito ligado ao PCV.
Coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo
Coronel Caus  prometeu manter o policiamento reforçado na região do Bairro da Penha Crédito: Sesp/Reprodução
Um planejamento de contenção nas vias de acesso ao Bairro da Penha e ligando Vitória a outros municípios chegou a ser feito pelas forças de segurança ao longo da madrugada, conforme o coronel Caus, o que teria levado os criminosos a agirem em Camburi, que é mais afastada da região do confronto e local de visibilidade durante o verão por conta dos turistas.
"É uma agressão contra o Estado e nós não vamos permitir. Subimos ontem, vamos subir hoje, depois de amanhã e vamos subir o ano inteiro. Não é esse tipo de ação de queima de ônibus que vai nos amedrontar, que vai diminuir a força e as operações da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Secretaria (da Segurança Pública) naquela região. Pelo contrário. Agora vamos focar cada vez mais nas lideranças e uma que podemos citar aqui é o Marujo."
Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Veja Também

Veja quem é quem na organização do Primeiro Comando de Vitória (PCV)

O comandante da PMES ainda mandou um recado ao PCV: “Vamos enfrentá-lo em qualquer lugar desse Estado. Em qualquer bairro entraremos e enfrentaremos. Se se entregarem, serão conduzidos à delegacia. Se enfrentarem a Polícia Militar, a Polícia Civil e as forças de segurança, vai continuar acontecendo o que aconteceu ontem (sexta-feira)”.
Ele acrescentou que as forças de segurança do Espírito Santo não vão recuar do combate ao PCV. “Fica o aviso, principalmente às lideranças. Estamos cada vez mais próximos de vocês e tudo isso só nos motiva cada vez mais a buscar a prisão desses indivíduos. A PMES não vai se intimidar com esse tipo de ação”, frisou.
Coronel Caus prometeu manter o policiamento reforçado na região do Bairro da Penha, bem como em toda a Capital, em um trabalho integrado entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Batalhão de Missões Especiais (BME).

Veja Também

'Crime organizado será enfrentado de forma rigorosa', diz Casagrande

Polícia prende envolvidos em ataques a ônibus em Vitória

Após morte de suspeito em confronto, ônibus são incendiados em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ônibus Polícia Civil Segurança Pública Sesp Vitória (ES) PCV Polícia Militar Ataques em Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados