'Ações não nos intimidam. Vamos atrás de líderes do tráfico', diz comandante da PM

Três ônibus foram incendiados neste sábado (7) após morte de um suspeito em confronto com a PM Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus, mandou um aviso às lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV) durante entrevista concedida à imprensa sobre os ataques a ônibus ocorridos neste sábado (7), em Vitória. “Não é esse tipo de ação de queima de ônibus que vai nos amedrontar. Pelo contrário. Agora vamos focar cada vez mais nas lideranças”, afirmou o comandante-geral.

O comandante-geral da PMES afirmou que tudo o que acontece naquela região do Bairro da Penha “tem o dedo de Marujo”, porque ele é uma das lideranças do PCV. Caus destacou que o suspeito que morreu no confronto com os policiais era gerente da facção e tinha muita ligação com Yuri de Andrade Bento, conhecido como Jamaica, que é outra liderança do PCV. Em outubro de 2022, uma série de ataques a ônibus foi registrada em Vitória também após a morte de um suspeito ligado ao PCV.

Coronel Caus prometeu manter o policiamento reforçado na região do Bairro da Penha Crédito: Sesp/Reprodução

Um planejamento de contenção nas vias de acesso ao Bairro da Penha e ligando Vitória a outros municípios chegou a ser feito pelas forças de segurança ao longo da madrugada, conforme o coronel Caus, o que teria levado os criminosos a agirem em Camburi, que é mais afastada da região do confronto e local de visibilidade durante o verão por conta dos turistas.

"É uma agressão contra o Estado e nós não vamos permitir. Subimos ontem, vamos subir hoje, depois de amanhã e vamos subir o ano inteiro. Não é esse tipo de ação de queima de ônibus que vai nos amedrontar, que vai diminuir a força e as operações da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Secretaria (da Segurança Pública) naquela região. Pelo contrário. Agora vamos focar cada vez mais nas lideranças e uma que podemos citar aqui é o Marujo." Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

O comandante da PMES ainda mandou um recado ao PCV: “Vamos enfrentá-lo em qualquer lugar desse Estado. Em qualquer bairro entraremos e enfrentaremos. Se se entregarem, serão conduzidos à delegacia. Se enfrentarem a Polícia Militar, a Polícia Civil e as forças de segurança, vai continuar acontecendo o que aconteceu ontem (sexta-feira)”.

Ele acrescentou que as forças de segurança do Espírito Santo não vão recuar do combate ao PCV. “Fica o aviso, principalmente às lideranças. Estamos cada vez mais próximos de vocês e tudo isso só nos motiva cada vez mais a buscar a prisão desses indivíduos. A PMES não vai se intimidar com esse tipo de ação”, frisou.