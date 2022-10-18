Infográfico: os presos e quem falta prender uma semana após ataques em Vitória

Vitória viveu momentos de terror e medo há exatamente uma semana, quando no dia 11 de outubro criminosos queimaram seis ônibus, metralharam um e colocaram fogo em um carro de reportagem da TV Tribuna. Além disso, atividades foram suspensas em escolas e comércios.
A série de ataques foi orquestrada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), principal organização criminosa do Estado, depois da morte de um jovem de 26 anos, identificado como Jonathan Candida Cardoso, em confronto com a Polícia Militar na noite anterior aos ataques, dia 10 de outubro, no bairro Bonfim, em Vitória.
Depois dos ataques, a polícia conseguiu prender 16 pessoas, entre mandantes e executores. Ainda em 11 de outubro, 11 suspeitos foram detidos — seis foram autuados em flagrante por participar dos ataques. além de cinco adolescentes apreendidos. No dia seguinte, 12 de outubro, mais cinco foram detidos: quatro deles pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101 — entre eles, outro adolescente apreendido —, e mais um em Jardim Camburi. Outros dois suspeitos conseguiram fugir.
Confira no infográfico abaixo a participação dos envolvidos nos ataques e saiba quem já está preso e quem ainda falta prender:
ÔNIBUS E CARRO DE REPORTAGEM ATACADOS
Os ataques em Vitória ocorreram após a morte de Jonathan Candida Cardoso. Ele seria o segurança do criminoso mais procurado do Espírito Santo, Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo — chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha. Horas após a morte, um grupo fechou a Avenida Marechal Campos, próximo ao Bonfim. A PM informou que a maioria dos integrantes eram mulheres, que gritaram contra os policiais e acabaram se dispersando quando o efetivo aumentou no local.
Por volta de 10h30 do dia 11 de outubro, um ônibus foi metralhado no bairro Consolação. A PM afirmou que indivíduos armados retiraram o motorista e os passageiros de um coletivo e atiraram contra o veículo. Além disso, a corporação confirmou que a ação teria, de fato, relação com a morte do traficante.
No final da manhã, outro ataque aconteceu na mesma região, quando um carro de reportagem da TV Tribuna foi incendiado por criminosos. A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, foi ao local e relatou ao vivo, no ES1, que equipes de reportagem estavam sendo ameaçadas.
Às 13h30, o primeiro ônibus foi incendiado na Avenida Marechal Campos, altura de Consolação, em Vitória. De forma simultânea, criminosos orquestraram mais um ataque, desta vez, no bairro Santo Antônio.
TENSÃO À NOITE
Outros dois coletivos foram encontrados em chamas nos bairros Enseada do Suá e Moscoso, entre 17h e 17h30. O quarto veículo foi incendiado perto do Parque Moscoso, enquanto o quinto foi atacado próximo à Praça do Papa.
Cerca de uma hora depois, um sexto ônibus foi incendiado na altura da subida da Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha. O sétimo ônibus se tornou alvo de criminosos durante a noite de terça (11), desta vez na Rodovia do Contorno, na Serra. Foi o primeiro coletivo incendiado fora do município de Vitória, após mais de 12 horas de ataque.
Fotojornalismo: tensão em Vitória e população no fogo cruzado
INVESTIGAÇÕES CONTINUAM
Uma semana depois dos ataques, a Polícia Civil informou que não há informações que possam ser divulgadas e que o caso segue sob investigação. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.