Ônibus é metralhado após morte de segurança de traficante em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Em nota, a Polícia Militar afirmou que indivíduos armados retiraram o motorista e passageiros de um coletivo e atiraram contra o veículo. A corporação ressaltou que a ação teria relação com a morte de um suspeito em confronto com policiais militares na noite de ontem no bairro Bonfim. "O policiamento na região foi intensificado e a ocorrência segue em andamento", destacou.

TV Gazeta, foi ao local e relatou ao vivo, no ES1, que equipes de reportagem estavam sendo ameaçadas a deixarem o local. No final da manhã, outro ataque aconteceu em Vitória, na mesma região. Dessa vez, um carro de reportagem da TV Tribuna foi incendiado por criminosos . A repórter Daniela Carla, da, foi ao local e relatou ao vivo, no ES1, que equipes de reportagem estavam sendo ameaçadas a deixarem o local.

Também ao vivo, a repórter Suzy Faria, da TV Tribuna, relatou que os criminosos ameaçaram o motorista do carro de reportagem da emissora antes de colocar fogo no veículo. Os bandidos chegaram a apontar uma arma para a cabeça do homem e entregaram um projétil de arma de fogo a ser entregue à jornalista.

Carro de reportagem da TV Tribuna foi incendiado em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Em nota, a Rede Tribuna condenou o ataque sofrido e informou logo ter adotado medidas para resguardar o profissional ameaçado.

"A primeira providência que a Rede Tribuna tomou foi resguardar a vida do nosso profissional. Solicitamos a escolta policial para o cinegrafista e para a outra equipe que estava na região. Apesar da extrema ameaça sofrida, com agressão, ele está bem e recebe todo o apoio da empresa. A Rede Tribuna se solidariza com os nossos profissionais e repudia qualquer violência contra a imprensa".

MORTE EM CONFRONTO

Na noite desta segunda-feira, os policiais se deslocaram até o local após receber uma denúncia de que Marujo, chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha, estaria na região com seguranças armados, entre eles o suspeito que foi morto, planejando efetuar ataques a gangues rivais.

Ao acessarem a escadaria Alexandre Rodrigues, onde Marujo estaria com outros homens, os militares visualizaram cinco suspeitos armados. O boletim de ocorrência narra que os criminosos portavam armas longas, como fuzil e espingarda calibre 12.

Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar Crédito: Reprodução

Ainda conforme o boletim de ocorrência da PM, os homens armados começaram a disparar quando notaram a presença dos policiais e fugiram em seguida. Durante a correria e a troca de tiros, Jonathan foi encontrado caído no chão portando uma arma e munições. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse, em nota, que, conforme informado pela empresa responsável pelo coletivo, não houve feridos. "Representantes da empresa foram ao local para retirar o veículo e, em seguida, irão registrar o boletim de ocorrência", completou.

POLICIAMENTO REFORÇADO

Em conversa com repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o tenente-coronel Leandro Menezes afirmou que o policiamento na região já está reforçado e ressaltou que a comunidade deve confiar no trabalho das forças policiais.

"Nós temos trabalhado ali para levar a essa comunidade a segurança e tirar de lá criminosos que todos os dias levam o medo para o povo trabalhador e de bem que vive ali. Durante o dia de hoje, reforçamos mais o policiamento e vamos manter o policiamento forte na região, para continuar retirando de circulação os criminosos e voltar a normalidade", afirmou.

Questionado sobre o direito de ir e vir e o cerceamento à liberdade dos moradores e da imprensa de atuar no local, Menezes destacou que atacar jornalistas não é uma atitude inteligente dos criminosos.