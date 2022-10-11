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"Faixa preta"

Segurança do traficante Marujo morre em confronto com a PM em Vitória

Policiais se deslocaram até a região do Bonfim após receberem denúncia de que o chefe do tráfico no Bairro da Penha estaria em uma escadaria com seguranças armados

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 08:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 out 2022 às 08:58
Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar
Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar Crédito: Reprodução
Um jovem de 26 anos, identificado como Jonathan Candida Cardoso, morreu em um confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10), no bairro Bonfim, em Vitória. Os policiais se deslocaram até o local após receber uma denúncia de que Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo – chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha – estaria na região com seguranças armados, entre eles o suspeito que foi morto, planejando efetuar ataques a gangues rivais.
Ao acessarem a escadaria Alexandre Rodrigues, onde Marujo estaria com outros homens, os militares visualizaram cinco suspeitos armados. O boletim de ocorrência narra que os criminosos portavam armas longas, como fuzil e espingarda calibre 12.

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Ainda conforme o boletim de ocorrência da PM, os homens armados começaram a disparar quando notaram a presença dos policiais e fugiram em seguida. Durante a correria e a troca de tiros, Jonathan foi encontrado caído no chão portando uma arma e munições. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.
Durante a ação, a PM apreendeu:
  1. Uma pistola Canik calibre 9 mm;
  2. Dois carregadores de pistola Canik;
  3. 24 munições calibre 9 mm;
  4. 01 munição calibre 12.

SEGURANÇA DE MARUJO

Contra Jonathan havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Segundo informações do serviço de inteligência, o jovem era conhecido por ser um “faixa preta”, com a função de realizar a segurança imediata de Marujo e responsável por todos os ataques que o Primeiro Comando de Vitória (PCV), a qual pertence, realiza no Espírito Santo.
Após a troca de tiros, o comando da Polícia Militar mobilizou reforço nas imediações para segurança de moradores e das pessoas que circulam nas principais vias da região, durante a madrugada e na manhã desta terça-feira (11).

AVENIDA MARECHAL CAMPOS FECHADA

Após a morte de Jonathan, um grupo de pessoas fechou a Avenida Marechal Campos, próximo ao Bonfim. Segundo a Polícia Militar, a maioria dos integrantes era mulher, que gritaram contra os policiais e acabaram se dispersando quando o efetivo aumentou no local. 
Polícia
Fernando Moreas, o Marujo,  é o criminoso mais procurado do Espírito Santo Crédito: Arte/TV Gazeta

QUEM É MARUJO

Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, é apontado pela Polícia Civil como líder da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), sendo o criminoso mais procurado do Espírito Santo.
Entre as diversas informações já divulgadas pela Polícia Civil, Marujo é descrito como um criminoso perigoso, com uma longa ficha criminal. Ele é considerado foragido desde 2017 e tem, pelo menos, cinco mandados de prisão em aberto com delitos diversos: homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.
Em abril de 2022, policiais civis encontraram um esconderijo dentro da casa do pai dele, no Bairro da Penha, em Vitória. Durante a operação, o próprio Marujo ligou por chamada de vídeo para uma tia e pediu para falar com o delegado Marcelo Cavalcanti, mas o policial não quis atendê-lo. Ele disse que o pai poderia passar mal devido à ação.
"A surpresa foi quando um policial me indagou quando estávamos fazendo a busca acerca do Marujo no telefone, uma chamada de vídeo pedindo para falar com o delegado responsável. Logicamente não falamos com ele, não temos nada a falar com ele. Marujo tem que prestar contas à Justiça!", afirmou o delegado na época. 

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