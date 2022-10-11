Tensão em Vitória: criminosos colocam fogo em carro de reportagem

Um carro de reportagem da TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo, foi incendiado na divisa entre os bairros Bonfim e Da Penha, no fim da manhã desta terça-feira (11). O clima na região é de tensão depois que o homem apontado como segurança de Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, morreu em um confronto com a Polícia Militar. Mais cedo, um ônibus foi incendiado no bairro Consolação.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local e relatou ao vivo, no ES1, que equipes de reportagem estão sendo ameaçadas a deixarem o local.
Também ao vivo, a repórter Suzy Faria, da TV Tribuna, relatou que os criminosos ameaçaram o motorista do carro de reportagem da emissora antes de colocar fogo no veículo. Os bandidos chegaram a apontar uma arma para a cabeça do homem e entregaram um projétil de arma de fogo a ser entregue à jornalista.
POLICIAMENTO REFORÇADO
Em conversa com repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o tenente-coronel Leandro Menezes afirmou que o policiamento na região já está reforçado e ressaltou que a comunidade deve confiar no trabalho das forças policiais.
"Nós temos trabalhado ali para levar a essa comunidade a segurança e tirar de lá criminosos que todos os dias levam o medo para o povo trabalhador e de bem que vive ali. Durante o dia de hoje, reforçamos mais o policiamento e vamos manter o policiamento forte na região, para continuar retirando de circulação os criminosos e voltar a normalidade", afirmou.
Questionado sobre o direito de ir e vir e o cerceamento à liberdade dos moradores e da imprensa de atuar no local, Menezes destacou que atacar jornalistas não é uma atitude inteligente dos criminosos.
"Nós vamos reforçar com mais presença policial, com mais operações e tirar de circulação os criminosos. Daqui a pouco nós vamos voltar ao normal. É importante denunciar para que a gente coloque em ação os nossos policiais e a nossa equipe de inteligência", finalizou.
ÔNIBUS INCENDIADO
Um ônibus foi metralhado no bairro Consolação, em Vitória, na manhã desta terça-feira (11). A ação criminosa ocorreu após um jovem de 26 anos, identificado como Jonathan Candida Cardoso, morrer em um confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10), no Bonfim. O homem é apontado como segurança de Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que indivíduos armados retiraram o motorista e passageiros de um coletivo e atiraram contra o veículo. A corporação ressaltou que a ação teria relação com a morte de um suspeito em confronto com policiais militares na noite de ontem no bairro Bonfim. "O policiamento na região foi intensificado e a ocorrência segue em andamento", destacou.
MORTE EM CONFRONTO
Na noite desta segunda-feira, os policiais se deslocaram até o local após receber uma denúncia de que Marujo, chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha, estaria na região com seguranças armados, entre eles o suspeito que foi morto, planejando efetuar ataques a gangues rivais.
Ao acessarem a escadaria Alexandre Rodrigues, onde Marujo estaria com outros homens, os militares visualizaram cinco suspeitos armados. O boletim de ocorrência narra que os criminosos portavam armas longas, como fuzil e espingarda calibre 12.
Ainda conforme o boletim de ocorrência da PM, os homens armados começaram a disparar quando notaram a presença dos policiais e fugiram em seguida. Durante a correria e a troca de tiros, Jonathan foi encontrado caído no chão portando uma arma e munições. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.
Correção
11/10/2022 - 8:11
A palavra destacou estava grafada errada e foi corrigida.