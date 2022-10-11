Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após morte em confronto

Tensão em Vitória: criminosos colocam fogo em carro de reportagem

Clima na região é de tensão depois que homem morreu em confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10)

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 12:08

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 out 2022 às 12:08
Um carro de reportagem da TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo, foi incendiado na divisa entre os bairros Bonfim e Da Penha, no fim da manhã desta terça-feira (11). O clima na região é de tensão depois que o homem apontado como segurança de Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, morreu em um confronto com a Polícia Militar. Mais cedo, um ônibus foi incendiado no bairro Consolação
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local e relatou ao vivo, no ES1, que equipes de reportagem estão sendo ameaçadas a deixarem o local. 
Também ao vivo, a repórter Suzy Faria, da TV Tribuna, relatou que os criminosos ameaçaram o motorista do carro de reportagem da emissora antes de colocar fogo no veículo. Os bandidos chegaram a apontar uma arma para a cabeça do homem e entregaram um projétil de arma de fogo a ser entregue à jornalista. 
Carro de reportagem da TV Tribuna foi incendiado em Vitória
Carro de reportagem da TV Tribuna foi incendiado em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

POLICIAMENTO REFORÇADO

Em conversa com repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o tenente-coronel Leandro Menezes afirmou que o policiamento na região já está reforçado e ressaltou que a comunidade deve confiar no trabalho das forças policiais. 
"Nós temos trabalhado ali para levar a essa comunidade a segurança e tirar de lá criminosos que todos os dias levam o medo para o povo trabalhador e de bem que vive ali. Durante o dia de hoje, reforçamos mais o policiamento e vamos manter o policiamento forte na região, para continuar retirando de circulação os criminosos e voltar a normalidade", afirmou.
Questionado sobre o direito de ir e vir e o cerceamento à liberdade dos moradores e da imprensa de atuar no local, Menezes destacou que atacar jornalistas não é uma atitude inteligente dos criminosos.
"Nós vamos reforçar com mais presença policial, com mais operações  e tirar de circulação os criminosos. Daqui a pouco nós vamos voltar ao normal. É importante denunciar para que a gente coloque em ação os nossos policiais e a nossa equipe de inteligência", finalizou. 
Ônibus metralhado nesta terça-feira (11) Crédito: Leitor A Gazeta 

ÔNIBUS INCENDIADO 

Um ônibus foi metralhado no bairro Consolação, em Vitória, na manhã desta terça-feira (11). A ação criminosa ocorreu após um jovem de 26 anos, identificado como Jonathan Candida Cardoso, morrer em um confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10), no Bonfim. O homem é apontado como segurança de Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo.
Em nota,  a Polícia Militar afirmou que   indivíduos armados retiraram o motorista e passageiros de um coletivo e atiraram contra o veículo. A corporação ressaltou que a ação teria relação com a morte de um suspeito em confronto com policiais militares na noite de ontem no bairro Bonfim. "O policiamento na região foi intensificado e a ocorrência segue em andamento", destacou. 

MORTE EM CONFRONTO

Na noite desta segunda-feira, os policiais se deslocaram até o local após receber uma denúncia de que Marujo, chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha, estaria na região com seguranças armados, entre eles o suspeito que foi morto, planejando efetuar ataques a gangues rivais.
Ao acessarem a escadaria Alexandre Rodrigues, onde Marujo estaria com outros homens, os militares visualizaram cinco suspeitos armados. O boletim de ocorrência narra que os criminosos portavam armas longas, como fuzil e espingarda calibre 12.
Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar
Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar Crédito: Reprodução
Ainda conforme o boletim de ocorrência da PM, os homens armados começaram a disparar quando notaram a presença dos policiais e fugiram em seguida. Durante a correria e a troca de tiros, Jonathan foi encontrado caído no chão portando uma arma e munições. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

Correção

11/10/2022 - 8:11
A palavra destacou estava grafada errada e foi corrigida. 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados