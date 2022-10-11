MPES denuncia pai que abusou e matou filha em Barra de São Francisco

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou um jovem de 20 anos, suspeito de abusar e matar a própria filha em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Ele foi preso pela Polícia Civil no dia 26 de agosto deste ano, logo após a morte da criança – que tinha um ano e três meses.
Segundo o MPES, o homem – que não teve a identidade divulgada – vai responder pelo crime de homicídio praticado de forma cruel contra criança menor de dois anos e por razões da condição do sexo feminino da vítima. Segundo o laudo pericial, a causa da morte da menina foi traumatismo craniano e ela também apresentava indícios de violência sexual.
Na época do crime, a Polícia Civil disse que a bebê foi socorrida, mas já chegou morta ao Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco. “A criança chegou ao hospital sem vida, com lesões pelo corpo e com indícios de violência sexual. Fomos acionados pelo conselho tutelar, que estava no hospital”, contou na ocasião o titular da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini.
Após a coleta de informações com médicos e conselheiros, a Polícia Civil prendeu o pai da criança em flagrante por estupro seguido de morte. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. A mãe, uma adolescente de 14 anos, foi ouvida e liberada. O caso segue em segredo de Justiça.
O MPES informou que também ajuizou outra ação ao pai da criança por estupro de vulnerável, por engravidar a adolescente quando ela tinha apenas 13 anos.
Em entrevista a A Gazeta, na época, o delegado ressaltou ainda que o suspeito possuía um pedido de prisão preventiva pelo crime de roubo com restrição de liberdade.