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Criança de um ano

MPES denuncia pai que abusou e matou filha em Barra de São Francisco

Menina foi socorrida, mas já chegou ao hospital sem vida. Laudo apontou como causa traumatismo craniano e havia indícios de violência sexual

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 07:50

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 out 2022 às 07:50
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou um jovem de 20 anos, suspeito de abusar e matar a própria filha em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Ele foi preso pela Polícia Civil no dia 26 de agosto deste ano, logo após a morte da criança – que tinha um ano e três meses.
Segundo o MPES, o homem – que não teve a identidade divulgada – vai responder pelo crime de homicídio praticado de forma cruel contra criança menor de dois  anos e por razões da condição do sexo feminino da vítima. Segundo o laudo pericial, a causa da morte da menina foi traumatismo craniano e ela também apresentava indícios de violência sexual.
Na época do crime, a Polícia Civil disse que a bebê foi socorrida, mas já chegou morta ao Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco. “A criança chegou ao hospital sem vida, com lesões pelo corpo e com indícios de violência sexual. Fomos acionados pelo conselho tutelar, que estava no hospital”, contou na ocasião o titular da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini.
Após a coleta de informações com médicos e conselheiros, a Polícia Civil prendeu o pai da criança em flagrante por estupro seguido de morte. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. A mãe, uma adolescente de 14 anos, foi ouvida e liberada. O caso segue em segredo de Justiça.
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Caso aconteceu na zona rural de Barra de São Francisco Crédito: Hugo Binda/ PMBSF
O MPES informou que também ajuizou outra ação ao pai da criança por estupro de vulnerável, por engravidar a adolescente quando ela tinha apenas 13 anos.
Em entrevista a A Gazeta, na época, o delegado ressaltou ainda que o suspeito possuía um pedido de prisão preventiva pelo crime de roubo com restrição de liberdade.

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