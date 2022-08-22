Incêndio atinge área de vegetação em Barra de São Francisco; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma grande área de vegetação na noite deste domingo (21), no distrito de Monte Senir, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que conseguiu controlar as chamas após cerca de cinco horas de trabalho no local. Não houve registro de feridos ou de casas atingidas.

A reportagem de A Gazeta recebeu imagens que mostram as chamas no local. A gravação mostra muito fogo e fumaça em uma região de morro no distrito. Segundo os Bombeiros, militares usaram abafadores, bomba costal e uma viatura com água para conter o fogo. Os trabalhos no local começaram por volta das 18h30 e terminaram perto de meia-noite.