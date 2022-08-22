Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Controlado após 5h

Incêndio atinge área de vegetação em Barra de São Francisco; veja vídeo

Segundo os Bombeiros, foram usados abafadores, bomba costal e uma viatura com água para conter o fogo. Trabalhos no local começaram às 18h30 e terminaram perto de meia-noite deste domingo (21)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 ago 2022 às 12:27

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 12:27

Um incêndio atingiu uma grande área de vegetação na noite deste domingo (21), no distrito de Monte Senir, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que conseguiu controlar as chamas após cerca de cinco horas de trabalho no local. Não houve registro de feridos ou de casas atingidas.
A reportagem de A Gazeta recebeu imagens que mostram as chamas no local. A gravação mostra muito fogo e fumaça em uma região de morro no distrito. Segundo os Bombeiros, militares usaram abafadores, bomba costal e uma viatura com água para conter o fogo. Os trabalhos no local começaram por volta das 18h30 e terminaram perto de meia-noite.
A corporação explicou que a área atingida é de vegetação não nativa. Após controle das chamas, uma equipe do Corpo de Bombeiros monitorou a região. Não foi informado o que causou o incêndio. 

Veja Também

Ônibus sai da pista, capota e deixa feridos em Barra de São Francisco

Suspeito de matar homem por dívida é preso em Barra de São Francisco

Helicóptero rompe fio em pouso forçado em Barra de São Francisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Barra de São Francisco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como bacalhau virou prato típico da Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Veja como foi a despedida de Casagrande no Kleber Andrade
Imagem de destaque
Páscoa é a liberdade para todas as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados