Helicóptero rompe fio em pouso forçado em Barra de São Francisco

Helicóptero colide em fio de energia durante pouso forçado em Barra de São Francisco Crédito: EDP | DIvulgação

Um helicóptero precisou fazer um pouso forçado em uma área de vegetação na zona rural de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo , na tarde desta quarta-feira (25), e acabou atingindo um fio de energia. Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a fiação se rompeu com o impacto da colisão.

Ainda de acordo com informações da EDP, 60 clientes ficaram sem energia elétrica devido ao acidente. A empresa informou que, durante a noite, uma equipe esteve no local e restabeleceu o fornecimento do serviço. Não há informações sobre feridos.

Helicóptero colide em fio de energia durante pouso forçado em Barra de São Francisco Crédito: EDP | DIvulgação

A reportagem de A Gazeta procurou a Aeronáutica e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para ter mais informações sobre o acidente.

Por nota, o Centro de Investigação informou que está obtendo as informações necessárias sobre o evento para tomar as medidas cabíveis. Confira a resposta na íntegra:

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), localizado no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), já estão obtendo todas as informações necessárias acerca desse evento para que sejam tomadas as medidas cabíveis.