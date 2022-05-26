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Helicóptero rompe fio em pouso forçado em Barra de São Francisco

Aeronave atingiu fio da rede de energia, que se rompeu com o impacto nesta quarta-feira (25). Segundo a EDP, 60 clientes ficaram sem luz, mas serviço já foi restabelecido

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 19:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 mai 2022 às 19:15
Helicóptero colide em fio de energia durante pouso forçado em Barra de São Francisco
Helicóptero colide em fio de energia durante pouso forçado em Barra de São Francisco Crédito: EDP | DIvulgação
Um helicóptero precisou fazer um pouso forçado em uma área de vegetação na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (25), e acabou atingindo um fio de energia. Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a fiação se rompeu com o impacto da colisão.
Ainda de acordo com informações da EDP, 60 clientes ficaram sem energia elétrica devido ao acidente. A empresa informou que, durante a noite, uma equipe esteve no local e restabeleceu o fornecimento do serviço. Não há informações sobre feridos.
Helicóptero colide em fio de energia durante pouso forçado em Barra de São Francisco
Helicóptero colide em fio de energia durante pouso forçado em Barra de São Francisco Crédito: EDP | DIvulgação
A reportagem de A Gazeta procurou a Aeronáutica e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para ter mais informações sobre o acidente. 
Por nota, o Centro de Investigação informou que está obtendo as informações necessárias sobre o evento para tomar as medidas cabíveis. Confira a resposta na íntegra:
Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), localizado no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), já estão obtendo todas as informações necessárias acerca desse evento para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
O objetivo das investigações realizadas pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

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