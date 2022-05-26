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Estavam em moto

Acidente mata casal na BR 262 em Conceição do Castelo

As vítimas, segundo familiares, são o casal Marcos Vinícius e a esposa Daiane Vicente. Eles moravam em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Estado

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 12:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mai 2022 às 12:28
Batida entre carro e moto mata casal na BR 262
Batida entre carro e moto mata casal na BR 262 Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um casal que estava em uma Honda CG 125 Titan morreu na tarde desta quarta-feira (25) em um acidente, envolvendo o veículo deles e também um carro. A batida na BR 262, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi em Conceição de Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados, mas o casal faleceu no local.
Segundo a PRF, a batida entre a moto e um Toyota Etios aconteceu no km 119, por volta de 16h30. As causas do acidente não foram informadas. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para dar apoio ao Samu, que constatou a morte dos ocupantes da moto.
Amiga do casal, Jozy Britto contou que vítimas são Marcos Vinícius e a esposa Daiane Vicente. O casal residia no interior de Afonso Cláudio e seguia para a casa de uma prima da mulher em Venda Nova do Imigrante.
Batida entre carro e moto mata casal na BR 262
Batida entre carro e moto mata casal na BR 262 Crédito: Reprodução/ Site DiarioES
Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

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