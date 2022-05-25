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Tragédia

Motociclista morre após cair em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo relatos à PM, Vinicius Alves Kobi, de 37 anos, trafegava no bairro Amaral quando derrapou e caiu da moto. Ele morava perto do local do acidente

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 20:00

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 mai 2022 às 20:00
Um homem de 37 anos, identificado como Vinicius Alves Kobi, morreu em um acidente de moto na tarde desta quarta-feira (25), no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado
Segundo o 9º Batalhão de Polícia Militar, o fato ocorreu por volta de 13h, na Rua Hilarina Martins Bueno. Segundo relatos de testemunhas aos policiais, Vinicius morava perto do local do acidente e estava na direção da moto, descendo a rua, quando perdeu o controle e caiu com o veículo.
Motociclista de 37 anos morre em acidente em Cachoeiro
Vinicius Alves Kobi tinha 37 anos e morava em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motociclista derrapou, caindo no chão e "atingindo sua cabeça, havendo trauma contundente”.
Um morador da região, que não quis ser identificado, disse à reportagem que o capacete de Vinicius não estava preso e acabou se soltando, rolando até o fim da rua. “Ou ele escorregou devido à chuva que estava começando a surgir ou foi ajeitar o capacete”, cogitou.
Segundo o morador, Vinicius chegou a tentar levantar, porém, devido aos ferimentos, pessoas que foram ajudá-lo pediram que o motociclista continuasse no chão e aguardasse o socorro.
A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, conforme a assessoria de comunicação do Hospital Santa Casa de Misericórdia do município, Vinicius já chegou ao local sem vida. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML).
Motociclista de 37 anos morre em acidente em Cachoeiro
Samu foi acionado, mas homem já chegou ao hospital sem vida Crédito: Reginaldo Pestana
Segundo testemunhas, a ambulância que prestou socorro chegou somente depois de 30 minutos que elas fizeram ligações. “É muito descaso”, expressou uma moradora ao reclamar de demora no socorro.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que não houve chamado feito à Central do Samu 192 para atender a ocorrência. “Como a base fica próxima ao local, moradores foram direto à unidade fazer o chamado, sendo empenhada ambulância para atendimento ao motociclista”, afirmou a Sesa.

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