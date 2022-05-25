Motociclista morre após cair em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o 9º Batalhão de Polícia Militar, o fato ocorreu por volta de 13h, na Rua Hilarina Martins Bueno. Segundo relatos de testemunhas aos policiais, Vinicius morava perto do local do acidente e estava na direção da moto, descendo a rua, quando perdeu o controle e caiu com o veículo.

Vinicius Alves Kobi tinha 37 anos e morava em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar , o motociclista derrapou, caindo no chão e "atingindo sua cabeça, havendo trauma contundente”.

Um morador da região, que não quis ser identificado, disse à reportagem que o capacete de Vinicius não estava preso e acabou se soltando, rolando até o fim da rua. “Ou ele escorregou devido à chuva que estava começando a surgir ou foi ajeitar o capacete”, cogitou.

Segundo o morador, Vinicius chegou a tentar levantar, porém, devido aos ferimentos, pessoas que foram ajudá-lo pediram que o motociclista continuasse no chão e aguardasse o socorro.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , mas, conforme a assessoria de comunicação do Hospital Santa Casa de Misericórdia do município, Vinicius já chegou ao local sem vida. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML).

Samu foi acionado, mas homem já chegou ao hospital sem vida Crédito: Reginaldo Pestana

Segundo testemunhas, a ambulância que prestou socorro chegou somente depois de 30 minutos que elas fizeram ligações. “É muito descaso”, expressou uma moradora ao reclamar de demora no socorro.