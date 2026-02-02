Perigo nas estradas

Fim de semana violento nas rodovias do Norte do ES deixa um morto e nove feridos

Sete acidentes foram registrados na região, cinco deles aconteceram na BR 101, principalmente no trecho que corta o município de Linhares

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:44

Em Jaguaré um homem morreu após colidir com caminhão (foto da esquerda). Em Pinheiros um pessoa ficou ferida (foto da direita) Crédito: Alberto Costa | Leitor A Gazeta

Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas em sete acidentes registrados em 24 horas nas estradas do Norte do Espírito Santo. Cinco das ocorrências aconteceram na BR 101, principal rodovia da região. O caso mais grave foi registrado na noite de sábado (31) na localidade de Barra Seca, em Jaguaré, quando Hailton Silva Dantas, de 58 anos, morreu depois que o carro que dirigia bateu de frente com um caminhão. Ele voltava para casa e estava a cerca de 1 km de chegar ao destino.

Na manhã de domingo (1), outro acidente na rodovia federal, desta vez em Pinheiros, envolvendo um carro e uma carreta. Neste, uma pessoa ficou ferida. Em Linhares, dois acidentes também foram registrados na BR 101. No bairro Santa Cruz, a batida entre dois carros deixou quatro feridos. Já próximo ao trevo da Lagoa Juparanã, no bairro Canivete, houve uma colisão entre dois veículos, mas ninguém ficou ferido.

Dois acidentes registrados na BR 101 em Linhares. No bairro Santa Cruz (foto da esquerda) e no bairro Canivete (foto da direita) Crédito: Leitor/A Gazeta

Ainda em Linhares, um carro bateu em um poste em frente ao posto da PRF, após o motorista dormir ao volante. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Na estrada da Jataipeba, zona rural do município, um carro e duas motos se envolveram em uma colisão, deixando duas pessoas feridas. No bairro Lagoa do Meio, uma mulher pilotava uma moto quando se envolveu em um acidente e teve ferimentos na cabeça. As causas ainda são apuradas.

Diante do alto número de ocorrências, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na manhã desta segunda-feira (2), uma operação a fim de fiscalizar e conscientizar os condutores. Durante a ação, alguns motoristas foram flagrados a mais de 100 km/h em um trecho onde o limite é de 80 km/h, o que reforça o alerta ao respeito aos limites de velocidade e às leis de trânsito para evitar que mais acidentes aconteçam e o trânsito flua com segurança.

