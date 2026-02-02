Fim de semana violento nas rodovias do Norte do ES deixa um morto e nove feridos

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:44
Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas em sete acidentes registrados em 24 horas nas estradas do Norte do Espírito Santo. Cinco das ocorrências aconteceram na BR 101, principal rodovia da região. O caso mais grave foi registrado na noite de sábado (31) na localidade de Barra Seca, em Jaguaré, quando Hailton Silva Dantas, de 58 anos, morreu depois que o carro que dirigia bateu de frente com um caminhão. Ele voltava para casa e estava a cerca de 1 km de chegar ao destino.
Na manhã de domingo (1), outro acidente na rodovia federal, desta vez em Pinheiros, envolvendo um carro e uma carreta. Neste, uma pessoa ficou ferida. Em Linhares, dois acidentes também foram registrados na BR 101. No bairro Santa Cruz, a batida entre dois carros deixou quatro feridos. Já próximo ao trevo da Lagoa Juparanã, no bairro Canivete, houve uma colisão entre dois veículos, mas ninguém ficou ferido.
Ainda em Linhares, um carro bateu em um poste em frente ao posto da PRF, após o motorista dormir ao volante. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Na estrada da Jataipeba, zona rural do município, um carro e duas motos se envolveram em uma colisão, deixando duas pessoas feridas. No bairro Lagoa do Meio, uma mulher pilotava uma moto quando se envolveu em um acidente e teve ferimentos na cabeça. As causas ainda são apuradas.
Diante do alto número de ocorrências, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na manhã desta segunda-feira (2), uma operação a fim de fiscalizar e conscientizar os condutores. Durante a ação, alguns motoristas foram flagrados a mais de 100 km/h em um trecho onde o limite é de 80 km/h, o que reforça o alerta ao respeito aos limites de velocidade e às leis de trânsito para evitar que mais acidentes aconteçam e o trânsito flua com segurança.
