Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR 101, em Jaguaré

Um homem de 58 anos morreu e outra pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, no km 99 da BR-101, na localidade de Barra Seca, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo, por volta das 19h20 de sábado (31).

A reportagem de A Gazeta apurou que Hailton Silva Dantas era natural de Pindaré-Mirim, no Maranhão, e estava no automóvel. O Corpo de Bombeiros informou que ele ficou preso às ferragens. Os militares providenciaram o desencarceramento e remoção do corpo, que foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde da outra vítima.