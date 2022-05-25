Mulher morre em acidente de moto na BR 262, em Pedra Azul

A PRF não informou as causas da batida, no trevo de entrada para a vila de Pedra Azul. A caminhonete era conduzida por uma mulher de 78 anos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de acordo com a apuração do site Montanhas Capixabas, chegou a prestar atendimento à vítima, mas ela morreu no local do acidente.