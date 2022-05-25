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Região Serrana

Mulher morre em acidente de moto na BR 262, em Pedra Azul

Vítima, uma motociclista de 58 anos, morreu no local da batida, na terça-feira (24) no município de Domingos Martins. A batida envolveu uma caminhonete Hilux

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 12:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mai 2022 às 12:03
Motociclista morre em acidente na BR 262
Motociclista morre em acidente na BR 262 Crédito: Reprodução/ Site Montanhas Capixabas
Uma mulher de 58 anos, que pilotava uma Honda Biz, morreu na manhã de terça-feira (24) em um acidente com uma caminhonete Hilux, na BR 262, em Pedra Azul, município de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi por volta de 10h, no km 90.
A PRF não informou as causas da batida, no trevo de entrada para a vila de Pedra Azul. A caminhonete era conduzida por uma mulher de 78 anos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de acordo com a apuração do site Montanhas Capixabas, chegou a prestar atendimento à vítima, mas ela morreu no local do acidente.
Moradores de Pedra Azul afirmam à reportagem do site que a vítima morava na região. A motorista da Hilux foi levada a um hospital da região para ser atendida.

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