Inspetores ficam feridos em acidente com carro da Sejus em Cachoeiro

Corpo de Bombeiros prestou apoio à equipe da Eco101 no resgate das vítimas Crédito: Divulgação | 3º BBM

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça informou, em nota, que quatro inspetores estavam no veículo. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. “A Sejus presta toda assistência aos servidores e familiares e lamenta o ocorrido”, disse.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que a ocorrência envolveu dois carros e deixou quatro pessoas feridas, sendo duas em estado leve e duas em estado grave. A corporação não explicou a dinâmica do acidente.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma saída de pista de um carro, no sentido sul da via, e não houve interdição na pista.

O Corpo de Bombeiros disse que atuou no apoio às equipes do Samu e da Eco 101, que transportaram as vítimas até as unidades médicas.

Ao ser questionado pela reportagem de A Gazeta sobre o estado de saúde das vítimas, o 3º Batalhão de Bombeiros Militar explicou que elas estavam conscientes e foram encaminhadas a hospitais.