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Na BR 101

Inspetores ficam feridos em acidente com carro da Sejus em Cachoeiro

Segundo a Sejus, os quatro inspetores que estavam no veículo foram socorridos para hospitais da região. PRF informou que acidente nesta terça (24) envolveu dois carros

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 17:46

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 mai 2022 às 17:46
Um acidente envolvendo uma viatura da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) deixou quatro pessoas feridas na BR 101, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.  A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (24), no km 418 da rodovia.
Acidente com carro da Secretaria da Justiça deixa quatro pessoas feridas em Cachoeiro
Corpo de Bombeiros prestou apoio à equipe da Eco101 no resgate das vítimas Crédito: Divulgação | 3º BBM
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça informou, em nota, que quatro inspetores estavam no veículo. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. “A Sejus presta toda assistência aos servidores e familiares e lamenta o ocorrido”, disse.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que a ocorrência envolveu dois carros e deixou quatro pessoas feridas, sendo duas em estado leve e duas em estado grave. A corporação não explicou a dinâmica do acidente.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma saída de pista de um carro, no sentido sul da via, e não houve interdição na pista.
Segundo a Eco101, recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestaram atendimento à ocorrência.
O Corpo de Bombeiros disse que atuou no apoio às equipes do Samu e da Eco 101, que transportaram as vítimas até as unidades médicas.
Ao ser questionado pela reportagem de A Gazeta sobre o estado de saúde das vítimas, o 3º Batalhão de Bombeiros Militar explicou que elas estavam conscientes e foram encaminhadas a hospitais.
Acidente com carro da Secretaria da Justiça deixa quatro pessoas feridas em Cachoeiro
Acidente que deixou quatro pessoas feridas aconteceu na manhã desta terça-feira (24), na zonal rural de Cachoeiro Crédito: Redes sociais

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