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Acidente em obra

Motociclista fica ferido após cair em cratera em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro;  o homem estava desorientado e com ferimento na perna

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 10:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mai 2022 às 10:37
Motociclista fica ferido após cair em buraco em Cachoeiro
Motociclista fica ferido após cair em buraco em Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues
Um motociclista ficou ferido nesta quarta-feira (18) após cair em uma cratera, na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada a Santa Casa de Cachoeiro.
Os bombeiros foram acionados por volta das 5h20. O local passa por uma obra de drenagem e terraplenagem e tem dois grandes buracos, no sentido ao Centro da cidade. Apesar de sinalizado, o motociclista passou pelo local e caiu em um dos buracos da via.
Segundo os militares, a vítima estava desorientada e tinha um corte na perna. Os procedimentos de primeiros socorros foram realizados pelos bombeiros e o motociclista foi encaminhado para a Santa Casa. O estado de saúde dele não foi informado pela unidade.
Questionado se a sinalização do local será reforçada, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) disse que a obra está em dia com o cronograma e toda a via está devidamente sinalizada. 

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